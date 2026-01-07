Hija de Michael Jackson celebra seis años de sobriedad y revive el día que marcó un giro en su vida

Paris Jackson celebró seis años de sobriedad, agradeció el apoyo de amigos y recordó el inicio de su tratamiento en una clínica de rehabilitación.

Paris Jackson apareció conmovida en redes sociales este miércoles 6 al conmemorar seis años de sobriedad, una fecha que la artista considera su segundo cumpleaños. La hija de Michael Jackson compartió un mensaje de agradecimiento y recordó el inicio de su proceso de rehabilitación por adicción al alcohol y la heroína.

La cantante destacó el respaldo que recibió de sus amigos y de la comunidad de personas sobrias, a la que describió como un pilar clave en su recuperación. Según relató, despertó con numerosos mensajes de felicitación por este aniversario personal, el cual simboliza una nueva etapa en su vida.

Jackson indicó que atraviesa un momento de bienestar que antes no conocía. Señaló que el camino incluyó episodios difíciles, cierres de ciclos y cambios profundos. También expresó gratitud hacia quienes formaron parte de su proceso de sobriedad y afirmó que su apoyo resultó determinante.

Entre 2018 y 2019, la artista permaneció 30 días internada en una clínica de rehabilitación como parte de su tratamiento. Años antes, en 2013, enfrentó otra hospitalización relacionada con su salud mental tras un intento de suicidio.

En sus historias de Instagram, Paris Jackson compartió una imagen correspondiente a su primer día de ingreso al centro de rehabilitación. En la fotografía se le observó con el cabello desordenado, como testimonio del punto de partida de su recuperación.

Paris Jackson nació del matrimonio entre el fallecido ícono del pop Michael Jackson (1959-2009) y la enfermera Debbie Rowe. A sus 27 años, desarrolla una carrera musical propia, influenciada por el legado artístico de su padre, quien murió cuando ella tenía 11 años.

