Hija de Michael Jackson celebra seis años de sobriedad y revive el día que marcó un giro en su vida

La cantante y heredera del legado de Michael Jackson compartió un mensaje personal y una imagen de su ingreso a rehabilitación al cumplir seis años sin adicciones

Paris Jackson celebró seis años de sobriedad, agradeció el apoyo de amigos y recordó el inicio de su tratamiento en una clínica de rehabilitación.
Paris Jackson celebró seis años de sobriedad, agradeció el apoyo de amigos y recordó el inicio de su tratamiento en una clínica de rehabilitación. (@parisjackson/IG)







O Globo / Brasil / GDA

