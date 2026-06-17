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Hija de Melissa Durán le hizo inusual pedido para que pase ‘más tiempo con ella’: esto le dijo

La niña le propuso un cambio importante que llenó de ternura a la comunicadora de ‘Noticias Repretel’

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Por Fiorella Montoya
Melissa Durán
Melissa Durán compartió un momento con su hija donde le confesó sus deseos para su vida profesional. (Captura)







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Melissa Durán
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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