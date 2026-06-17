Hija de Melissa Durán le hizo inusual pedido para que pase ‘más tiempo con ella’: esto le dijo

Melissa Durán compartió un momento con su hija donde le confesó sus deseos para su vida profesional.

La periodista de Noticias Repretel, Melissa Durán, recibió un inusual pedido de parte de su hija, quien este martes 16 de junio la estuvo acompañando en las grabaciones del noticiero, ya que la pequeña se encuentra de vacaciones.

En un espacio que aprovecharon para estar juntas, tuvieron la conversación y la comunicadora decidió grabar lo que ella le estaba diciendo: “Que te hagas youtuber, entonces en los días de vacaciones juegas conmigo, después el noticiero y renuncias a la boutique”, le dijo su hija de manera natural.

La niña le dijo eso porque la presentadora reparte su tiempo como propietaria de una tienda de ropa para mujer, para la que también genera contenido y modela las prendas que vende.

En la misma conversación, Durán le preguntó si deseaba eso “para pasar tiempo con ella” y su hija le dijo que sí, lo que provocó ternura en su madre.

Además, la niña mostró sus dotes dentro del estudio de grabación, ya que se le vio manejando la cámara con todo y audífonos puestos, situación que emocionó a la periodista e incluso puso: “Mejor que la contraten”.