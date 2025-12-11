Hija de Ítalo Marenco alcanzó un importante logro tras entrenarse de una forma poco común

Ítalo Marenco anda vacacionando junto a su familia en playa El Jobo, Guanacaste.

El presentador de televisión Ítalo Marenco compartió con orgullo que su hija alcanzó un importante logro, tras prepararse de una manera poco común.

La pequeña resultó ganadora de un concurso de escalada, un deporte que consiste en ascender una pared utilizando un arnés de seguridad para garantizar la protección.

“Y así fue como quedo campeona. Todos los árboles de jocotes, mango, aguacate, valieron la pena”, escribió el conductor en sus redes sociales. Además, comentó que la niña se entrenó “subiendo el palo de mango del barrio”.

En el video compartido por su padre, se observa a la menor escalar con destreza mientras él la anima con un canto de apoyo junto a otros niños.

Finalmente, la niña mostró con alegría la medalla que ganó al obtener el primer lugar, gracias a su excelente tiempo de escalada.