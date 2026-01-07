Hija de Inés Sánchez apareció en Teletica para dar serio mensaje: vea el video

La presentadora Inés Sánchez de Revuelta es uno de los nombres más importantes de la historia de la televisión en Costa Rica. Y aunque su hija tomó otro camino profesional, recientemente sorprendió con una aparición en Teletica, canal que otrora fue el escenario de Teleclub, el recordado programa de su madre.

Inés Revuelta Sánchez, nombre de la hija de la icónica conductora, tuvo un segmento en el programa Calle 7, este miércoles 7 de enero. Allí, la docente de profesión dio un importante mensaje en estas vísperas electorales.

Revuelta se dirigió a la población joven para recalcarles la importancia de que ejerzan su voto este 1.° de febrero.

“Muchos de ustedes crecieron escuchando sobre crisis, desempleo o desconfianza en la política, pero el voto sigue siendo la herramienta más directa para transformar la realidad”, arrancó su comentario.

Hija de Inés Sánchez dio importante mensaje en Teletica

Seguidamente, la académica, quien laboró en la Universidad Nacional durante más de cuatro décadas, enumeró siete razones por las que recomienda efectuar el sufragio los jóvenes.

“Otros decidirán por vos en temas transcendentales” “La educación pública, el deporte, la cultura y la recreación necesitan presupuestos que solo se garantizan con gobiernos comprometidos con el futuro” “El empleo joven y las oportunidades de emprendimientos se logran con tu participación activa y directa” “Una juventud informada puede frenar la corrupción” “Las políticas de salud mental y prevención de las violencias solo avanzan cuando la juventud se organiza” “El cambio climático y la movilidad sostenible te afectan directamente si no votás” “Votar no es repetir el pasado; es atreverte a crear futuro”

Finalmente, recordó que lo que sucederá este 2026 es toda una fiesta electoral, que debe honrarse con un voto informado.

“Informarse es una decisión responsable para elegir con criterio, fortalecer la democracia que atesoramos y por supuesto para votar. Este 1.° de febrero vota con conciencia, con esperanza y con amor por Costa Rica. Hagamos que cuente”, concluyó.