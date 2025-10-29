Hija de Gloria Estefan habría sufrido agresión y robo por parte de su novia; mujer fue detenida

La hija de Gloria Estefan, Emily Estefan (primera de derecha a izquierda) presuntamente fue víctima de agresión y robo por parte de su pareja (segunda de derecha a izquierda).

La hija de Gloria Estefan, Emily Estefan, denunció a su novia, Gemeny Hernández, por presunto robo y agresión, según informaron este miércoles 29 de octubre diversos medios internacionales.

De acuerdo con los reportes, la noche del martes Emily y Gemeny habrían tenido una discusión por un teléfono perteneciente a la víctima, mientras se encontraban en su residencia en Miami, Estados Unidos.

La discusión escaló a un forcejeo en el suelo y, aparentemente, Emily sufrió heridas en el cuello y en un ojo.

Presuntamente, Emily logró recuperar su teléfono tras el altercado y realizó el reporte al 9-1-1. Minutos después, agentes acudieron al lugar y detuvieron a Hernández por los delitos de robo con violencia agravada y agresión menor.

Según el medio Hola.com, Estefan y Hernández están a menos de dos meses de celebrar su noveno aniversario de relación. Su noviazgo se ha caracterizado por tiernas fotos y mensajes que comparten en redes sociales, donde se han escrito mutuamente que son el amor de la vida de la otra.

Emily es la menor de los dos hijos de Gloria y Emilio Estefan. Siguió los pasos de sus padres en la industria musical y se ha consolidado como cantante. Además, mantiene un pódcast junto a su pareja, In Our Own World, aunque no publican nuevos episodios desde abril.

Según medios internacionales, pese a los múltiples intentos por contactar a Emily, así como a sus padres para obtener su versión de los hechos, no ha sido posible lograr comunicación con ellos.