Hija de emprendedora relata devastación por inundaciones en Liberia: ‘Vi cuatro años de trabajo lavarse con el agua’

Aide Santos, dueña de la pupusería, señaló en redes sociales hasta dónde llegó el agua en su local.

Debido a la gran cantidad de lluvias e inundaciones que han afectado a la provincia de Guanacaste este fin de semana, un establecimiento comercial dio a conocer que perdió prácticamente todo.

Se trata del lugar de comidas Pupusería Doña Aide, ubicada en Liberia. En redes sociales, la joven Karina Méndez compartió la situación del negocio de su madre.

“La casa donde vive mi mamá, mi casa donde crecí y el restaurante de mi mamá sufrieron pérdida total con las inundaciones en Liberia. Los animales y personas de la casa están bien, pero los daños materiales no los podemos poner en número. Vi el emprendimiento y cuatro años de trabajo de mi madre lavarse con el agua”, escribió el sábado 6 junio.

Además, mostró cómo el agua entró a la propiedad y se llevó todo a su paso.

Ante el clamor de ayuda, algunas personas que vieron su publicación se acercaron con donaciones que posteriormente la dueña agradeció.

“Estamos descansando de un día tan pesado, gracias a las personas que nos han traído comida, paños y otras cositas, les agradezco mucho”, dijo Aide Santos en un video donde mostró hasta dónde llegó el agua.

El local, que tiene casi cuatro años de funcionamiento, permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Si usted desea colaborar, puede hacerlo a los números 8778-7195 o 8317-0848.