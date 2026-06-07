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Hija de emprendedora relata devastación por inundaciones en Liberia: ‘Vi cuatro años de trabajo lavarse con el agua’

Dueña de reconocida pupusería es parte de las 24 familias que resultaron afectadas tras fuertes lluvias

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Por Fiorella Montoya
Aide Santos, dueña de la pupusería, señala hasta dónde llegó el agua en su local.
Aide Santos, dueña de la pupusería, señaló en redes sociales hasta dónde llegó el agua en su local. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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