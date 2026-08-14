Viva

Hija de Bryan Ganoza entró en sala de cirugía este viernes: esto contó el artista

El bailarín costarricense dio a conocer que está en el hospital en este momento, acompañado de su familia

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Bryan Ganoza, el cabro más macabro. Conocido también como Ganoza b, el diamante
Bryan Ganoza estuvo junto a toda su familia acompañando a su hija en el hospital antes del procedimiento médico. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bryan Ganoza
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.