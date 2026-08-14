Hija de Bryan Ganoza entró en sala de cirugía este viernes: esto contó el artista

Bryan Ganoza estuvo junto a toda su familia acompañando a su hija en el hospital antes del procedimiento médico.

El cantante Bryan Ganoza dio a conocer que su hija Colette fue sometida a una cirugía este viernes 14 de agosto.

Ganoza publicó la información a eso de las 7:40 a. m. en sus redes sociales, hora en la que mostró a la niña tranquila y lista para someterse al procedimiento médico en medio del cuarto de un hospital, donde se encontraba toda la familia.

“Mi amor lista para entrar a la sala de cirugía? Le van a hacer los adenoides de nuevo y le van a hacer más espacio en los cornetes de la naricita”, dijo el artista en el video, pues el objetivo es lograr que su hija pueda respirar mejor.

Padre e hija incluso bromearon, ya que a la pequeña Colette se le había caído uno de sus dientes durante la madrugada. La niña se acompañó de sus dos peluches favoritos, con los que se dejó ver.

Previo a informar detalles de la intervención, Ganoza mostró a la niña con su bata infantil y su gorro para proteger el cabello; eso sí, con una sonrisa en su rostro.

Horas después, confirmó que la niña salió bien del procedimiento médico.

Cabe recordar que Ganoza y su familia viven en Estados Unidos, donde labora el también bailarín.