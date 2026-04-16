Bryan Ganoza vivió insólito momento que causó confusión y emoción entre fans

Bryan Ganoza salió de Costa Rica para enfocarse en su carrera musical.

Bryan Ganoza, reconocido bailarín y cantante costarricense, dio a conocer una insólita situación que vivió en lo que parecía ser una actividad importante donde se encontraban seguidores de diversos artistas.

La situación desencadenó un revuelo, pues rápidamente al Cabro más Macabro lo empezaron a saludar y a solicitarle fotografías ante la mirada de incertidumbre de otros presentes en el lugar.

El artista costarricense dio a conocer el porqué de la confusión: “Me confundieron con Bad Bunny”, escribió al postear el video en sus redes sociales.

En las imágenes se muestra a mujeres y hombres tomándose selfies emocionados de conocer al nacional.

Mientras le preguntaban quién era realmente, Ganoza tomó el momento con simpatía y no le negó una foto a nadie. Además, se presentó ante quienes le hacían la pregunta: “El Cabro más Macabro”, respondía sin problema.

Incluso, en los comentarios de su video hay quienes dicen que no es a Bad Bunny a quien se parece, sino al cantante Anuel, también exponente de los géneros del trap y el reguetón.

El costarricense continúa con sus proyectos ligados al canto y el baile fuera del país.