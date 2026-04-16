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Bryan Ganoza vivió insólito momento que causó confusión y emoción entre fans

La situación quedó grabada en video. El costarricense se tomó lo sucedido con humor

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Por Fiorella Montoya
Bryan Ganoza
Bryan Ganoza salió de Costa Rica para enfocarse en su carrera musical. (Instagram)







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Bryan Ganoza
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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