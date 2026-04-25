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Hernán Medford ‘salió rascando’ por esta tendencia que se viraliza en redes sociales en todo el mundo

El entrenador del Deportivo Saprissa figura en internet por un detalle que nada tiene que ver con su carrera deportiva

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Por Juan Pablo Sanabria
15/09/2024 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a Sporting FC en partido de la jornada 10 del Torneo de Apertura, Liga Promérica 2024. Foto: Rafael Pacheco Granados
El talento de Hernán Medford no se reduce al fútbol... en el baile también da de qué hablar. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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