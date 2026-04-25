Hernán Medford ‘salió rascando’ por esta tendencia que se viraliza en redes sociales en todo el mundo

El talento de Hernán Medford no se reduce al fútbol... en el baile también da de qué hablar.

Ni Hernán Medford, con toda su trayectoria y su cargo actual como director técnico del Deportivo Saprissa, logró salvarse del choteo con una tendencia que inunda las redes sociales a nivel internacional.

Esta semana se dio el estreno global en cines de la película biográfica de Michael Jackson, la cual, entre la nostalgia por el rey del Pop, polémicas y hasta bromas, ha dado mucho de qué hablar.

Como sucede con muchos de los grandes títulos nuevos de la gran pantalla, algunos fanáticos suelen acudir a las salas vestidos con prendas alusivas a la temática. Y también suelen surgir memes en los que se hace mofa sobre esto con la siguiente estructura:

“Cuando en el cine me preguntan qué voy a ver” y, seguidamente, se muestra a alguien con señales evidentes de la película que verá.

Por ejemplo, en el caso de la cinta de Michael Jackson, circulan videos de personas en las boleterías haciendo coreografías y vestidas como el autor de Thriller. Y esta tendencia viral, que hoy tiene como centro al cantante estadounidense, también involucró a Medford.

Recientemente, un usuario volvió a publicar un video de hace unos años, en el que el Pelícano, como se conoce al entrenador morad, soltó sus mejores pasos en una fiesta. Su baile fue comparado con el de Jackson, en un clip que se suma al trend.

En el video, musicalizado con el tema Billie Jean, se lee:

“—La del cine: ¿Cuál película desea ver, caballero?. —Yo:"

Entonces, se observa a Hernán mostrando sus pasos prohibidos al mejor estilo del rey del Pop.