Hernán Medford le envía un fuerte aviso a Puntarenas

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, se mostró complacido y a la vez aliviado con la goleada 5-0 contra Guadalupe.

Hernán estaba satisfecho con el triunfo y tranquilo porque esta vez su escuadra sí aprovechó la mayoría de ocasiones que generaron en ofensiva.

En conferencia de prensa, Medford destacó que el triunfo lo llena de optimismo para encarar las semifinales, pero antes habló de Puntarenas, equipo al que de paso le envió un mensaje para el partido del próximo domingo.

- ¿Qué análisis hace del juego ante Guadalupe?

- Estamos cerrando bien. La gran diferencia, comparado a otros partidos en los que creo que hemos tenido la misma secuencia de llegadas, es que fuimos más contundentes y nos da confianza para las semifinales. Los muchachos hicieron un buen partido, el equipo entendió la definición, fuimos contundentes y ganamos bastante bien.

- ¿A qué se debe esa contundencia?

- Es difícil decir eso, hasta los más grandes fallan, en Europa fallan. El problema es cuando usted no tiene llegada, pero tuvimos más de 20 remates y la diferencia fue que fuimos contundentes. A veces son cosas que pasan, a veces se juegan así 90 minutos y no se anota, y nos pasó en partidos atrás.

- ¿Cómo ve el cierre y definir segundo lugar en Puntarenas?

- Vamos a eso, a conservar ese segundo puesto para cerrar en casa en la semifinal. Vamos con todo a sacar la victoria.

- ¿Cómo ve el panorama para el cierre?

- Ganar 5-0 ayuda mucho a la motivación del equipo, estamos contentos, pero no hemos ganado nada. Hay que ir el domingo a ganar y, al cerrar un juego así, la parte emocional es muy buena. Ya trabajaremos la parte táctica y queremos el segundo lugar para cerrar en casa.

- De lo que viene, partidos más cerrados, ¿cómo sacar provecho?

- Lo importante es que los muchachos entendieron lo que uno aplica y la estrategia también, y que hay una pelea en cada puesto, muy buena. Entra uno de cambio y no se nota la diferencia, todos están comprometidos y eso es lo bueno. Fuimos contundentes, pero primero hay que pensar en Puntarenas y luego en las semifinales, partido difícil el domingo; vamos a ir a buscarlo y ojalá conservar la misma actitud.

- ¿Cambió algo del primer tiempo al segundo?

- No me preocupé porque los goles no llegaron antes. En ningún lugar del mundo dice, o hay un catálogo que diga, que se debe anotar en los primeros minutos, y al final lo que vale es el marcador: Saprissa 5 - Guadalupe 0. Nosotros producimos ocasiones de gol y fuimos más efectivos, y eso vamos a buscar para lo que viene.

- ¿Cómo ve la posibilidad de que Tomás Rodríguez y Fidel Escobar vayan al Mundial?

- Hace cuatro años tuve dos panameños que fueron a un Mundial; dirigía un equipo de Guatemala y les decía: “Deben cambiar mucho para ir a competir”. Al volver, me dijeron: “Tiene razón, es diferente a la forma en que manejamos en Concacaf”, y en Europa. Ellos saben que es difícil, pero bonito. Ojalá los dos puedan ser tomados en cuenta. Tomás se esfuerza mucho, tuvo gol, tiene buen pasado y Fidel es un líder.

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