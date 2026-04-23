Puro Deporte

Hernán Medford le envía un fuerte aviso a Puntarenas

El técnico de los morados aseguró que la goleada los ayuda a ganar confianza para lo que viene

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Por Milton Montenegro
22/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Guadalupe FC por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, destacó la contundencia de su equipo contra Guadalupe. (JOHN DURAN/John Durán)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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