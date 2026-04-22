Saprissa vs. Guadalupe: morados buscan clasificar con fuerte baja en la alineación

Saprissa regresa a escena, a jugar en su campo y frente a su afición, en busca de la victoria que, en definitiva, le dé la clasificación a las semifinales. Tras los partidos disputados el martes, el cuadro morado es cuarto, pero puede volver al segundo lugar si derrota a Guadalupe.

El juego es a las 8:30 p. m. y se puede ver por la señal de FUTV. Si los tibaseños logran los tres puntos, amarran el cupo a las semifinales.

Saprissa inalcanzable Copiado!

Saprissa es cuarto con 28 puntos; el triunfo lo lleva al segundo lugar con 31, uno más que Liberia, y se vuelve inalcanzable para Alajuelense, que es quinto y lo máximo a lo que puede aspirar es a obtener 29 unidades.

“Vamos a tratar de ganar lo que venga porque esa es nuestra idiosincrasia. Mental y emocionalmente estamos muy bien. Sabemos que, clasificando, es otro torneo aparte, donde los pequeños detalles harán la gran diferencia”, aseguró Kendall Waston, luego del partido del domingo anterior. Los morados jugarán sin Mariano Torres.

¡Nos vemos el miércoles en La Cueva! 💜



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Guadalupe hundido Copiado!

Saprissa requiere la victoria y a Guadalupe le urge aún más para seguir en la lucha por no descender. A los josefinos les restan dos partidos por disputar: contra Saprissa y el próximo domingo, en su campo, frente a Cartaginés. Guadalupe posee 27 puntos, seis menos que San Carlos, que tiene 33, por lo que debe ganar los dos juegos que le restan y que San Carlos no sume, además de mejorar su diferencia de gol, que es de -9 respecto a los norteños.

Golpe de gracia Copiado!

En resumen, si esta noche en la Cueva Guadalupe pierde o empata, se marcha a la Segunda División. Saprissa intentará darle el golpe de gracia, pero, sobre todo, clasificar, y lo hará con una baja sensible: la de Mariano Torres, capitán del equipo, quien acumuló la quinta tarjeta amarilla y debe cumplir un juego de sanción. Mariano fue amonestado el domingo pasado en el clásico contra la Liga.

De regreso Copiado!

Otros jugadores con cuatro amarillas son Kendall Waston y Ricardo Blanco. Pese a la mala noticia de la baja de Mariano, los tibaseños cuentan con el regreso de Jorkaeff Azofeifa, quien no jugó el clásico por acumulación de amarillas, pero ya está de vuelta.

“Ahora yo tengo un problema, porque vuelve Jorkaeff y Mora (Joseph) jugó muy bien ante Alajuelense, entonces tengo el dilema de a quién poner”, dijo Hernán Medford, técnico de Saprissa.

Bancy Hernández fue la figura del último partido entre Guadalupe y Saprissa. El nicaragüense anotó los dos goles de la victoria morada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El balance Copiado!

De los últimos cinco encuentros entre ambos, Saprissa ganó cuatro y solo cedió un empate. La última vez que los morados fueron locales ante los guadalupanos, los derrotaron 3-1.

El árbitro Copiado!

El partido de esta noche será dirigido por Adrián Chinchilla, quien tendrá como asistentes a Emmanuel Alvarado y Víctor Robles. El secretario arbitral será Jonathan Leitón. Benjamín Pineda estará a cargo del VAR y Octavio Jara, del AVAR.

Adrián Chinchilla será el árbitro central del juego de esta noche entre Saprissa contra Guadalupe. (Rafael Pacheco Granados)

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