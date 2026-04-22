Puro Deporte

Última hora: Saprissa anuncia sorpresiva salida de una de las figuras más importantes de la institución

El cuadro morado informó de los últimos cambios en la estructura de la institución

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Por Milton Montenegro

La dirigencia de Saprissa recibió una noticia que no esperaba, la baja de una de sus figuras en la organización.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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