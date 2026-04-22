Última hora: Saprissa anuncia sorpresiva salida de una de las figuras más importantes de la institución

La dirigencia de Saprissa recibió una noticia que no esperaba, la baja de una de sus figuras en la organización.

Por medio de un comunicado, el club dio a conocer que debió hacer movimientos a lo interno para solventar el inconveniente.

“El Deportivo Saprissa informa que, de mutuo acuerdo, el señor Federico Serrano dejará su cargo como gerente general de la institución, para asumir nuevos retos personales y profesionales”, informó el cuadro morado.

Federico Serrano dejó de ser el gerente general del Deportivo Saprissa. (Saprissa/Saprissa)

Serrano empezó su gestión a finales del 2025, en el comunicado, el cuadro morado resaltó que en ese periodo, Serrano desempeñó sus funciones con profesionalismo, aportando al fortalecimiento de los procesos administrativos y al desarrollo organizacional del club.

“La Junta Directiva ha definido un ajuste en su modelo de gobernanza con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones y la ejecución estratégica, en esta transición: el Presidente de la Junta Directiva, Roberto Artavia, asumirá funciones de supervisión y gestión estratégica de la organización.

“De manera complementaria, Omar Hernández asumirá la Gerencia General, garantizando la continuidad de los procesos y la implementación de la estrategia definida por la organización”, resaltó Saprissa.

Sobre Hernández, los tibaseños resaltaron que ha formado parte del proceso de transformación institucional desde el Comité Ejecutivo de Horizonte Morado desde el año 2025, liderando áreas clave en materia administrativa y financiera.

“El Deportivo Saprissa agradece profundamente el compromiso y la entrega profesional de Federico Serrano durante su gestión, y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. La institución reafirma su compromiso con el fortalecimiento continuo de su estructura administrativa, financiera y deportiva, orientado a la excelencia y a la sostenibilidad en el largo plazo”, destacó Saprissa.

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