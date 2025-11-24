Saprissa presenta a su nuevo gerente general

El Deportivo Saprissa tardó tres meses en contratar al sustituto de Gustavo Chinchilla, en la gerencia general del club.

Chinchilla se marchó a principios del mes de agosto y desde ese momento el cuadro morado inició los procesos para contratar a un nuevo gerente.

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar el nombramiento del señor Federico Serrano como nuevo Gerente General de la institución, quien asume el cargo con la firme convicción de fortalecer la estructura financiera, administrativa y deportiva del club, dando continuidad a la dirección estratégica definida en los últimos años”, informó Saprissa.

Federico Serrano es el nuevo gerente general del Deportivo Saprissa. (Saprissa/Saprissa)

El departamento de prensa de los morados destacó que Serrano es saprissista desde su infancia, cuando acompañaba al equipo desde las gradas.

“Es un profesional con amplia trayectoria en áreas comerciales, logística, manufactura, distribución, estrategia de negocios y transformación empresarial. Su experiencia lo posiciona como un líder con visión integral y habilidades probadas para dirigir organizaciones de alto rendimiento”, señaló Saprissa.

Ingeniero industrial y máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo, el nuevo gerente general llega a la institución con un claro compromiso con la excelencia y con los más altos estándares de gestión para liderar al club tibaseño.

“Estaremos realizando un diagnóstico integral, tomando como base la parte económica y financiera, con el objetivo de continuar fortaleciendo la estructura administrativa del club, potenciando y empoderando el talento que tenemos en la institución para lograr impacto en lo deportivo”, comentó Federico Serrano.

“A sus 57 años, asume un rol estratégico en una organización en constante evolución en lo empresarial, lo económico y lo deportivo, aportando liderazgo, orden y enfoque a los retos y oportunidades de esta nueva etapa institucional.

“El Deportivo Saprissa da la más cordial bienvenida al señor Federico Serrano y le desea el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones al frente de nuestra institución”, informó Saprissa.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.