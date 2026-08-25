Hernán Jiménez cuestiona recortes al Parque La Libertad: ‘A la larga, le salen carísimos al país’

Hernán Jiménez criticó los recortes del Ministerio de Cultura y Juventud en el Parque La Libertad y afirmó que si algo funciona, hay que fortalecerlo.

El cineasta costarricense Hernán Jiménez alzó la voz tras darse a conocer que la Fundación Parque Metropolitano La Libertad sufrió la salida de 15 personas y el reajuste salarial de 30 funcionarios debido a recortes presupuestarios aplicados por el Ministerio de Cultura y Juventud.

“Yo creo que hay recortes en el presupuesto de un país que le ahorran plata, y hay otros que, a la larga, le salen carísimos, y eso es exactamente lo que va a pasar con el Parque La Libertad”, inició Jiménez en un video, publicado este martes 25 de agosto en sus redes sociales.

El costarricense repasó las principales inquietudes del recorte en el presupuesto, el cual entre agosto y diciembre de este año será de un 9,5%. Para el 2027, contarán con un 13,38% menos de recursos que en el 2026.

“El Parque La Libertad no es un lujo: es desarrollo, es prevención, es educación, es empleo. El año pasado más de 60.000 personas pasaron por capacitaciones ahí; el Parque recibe cerca de medio millón de visitas al año”, expresó el artista nacional.

Además, aseguró que tener un espacio donde se pueda salir y respirar es parte de lo “mínimo que tendría que ofrecer una ciudad” y que las mediciones no deberían hacerse solo en carreteras, edificios altos o en economía.

“También tendría que medirse cuando un carajillo descubre que es muy bueno para algo y el Estado le ayuda, como pueda”, agregó.

En su mensaje, Jiménez continuó hablando sobre la resolución de problemas que preocupan en la sociedad.

“Si tanto nos preocupa la violencia, la desigualdad o el desempleo juvenil, o que tanta gente joven sienta que no hay futuro. Tal vez una buena idea sería no desfinanciar los lugares que están haciendo algo al respecto... El Parque La Libertad no es un regalo: es inversión pública en seres humanos que la necesitan”, sentenció sobre el recorte presupuestario.

“Cuando algo está funcionando —que es ya de por sí es tan difícil en este país— no se debilita, ¡uno lo fortalece!”, finalizó en su mensaje.