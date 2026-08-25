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Hernán Jiménez cuestiona recortes al Parque La Libertad: ‘A la larga, le salen carísimos al país’

Este 25 de agosto se dieron a conocer los recortes presupuestarios aplicados por el Ministerio de Cultura y Juventud, lo que provocó la salida de 15 personas y el reajuste salarial de funcionarios

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Por Fiorella Montoya y Sofía Sánchez Ramírez
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Hernán Jiménez criticó los recortes del Ministerio de Cultura y Juventud en el Parque La Libertad y afirmó que si algo funciona, hay que fortalecerlo.
Hernán Jiménez criticó los recortes del Ministerio de Cultura y Juventud en el Parque La Libertad y afirmó que si algo funciona, hay que fortalecerlo. (Archivo /Archivo)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de Revista Dominical desde 2023. Escribe sobre cultura y derechos humanos y ambientales. Licenciada en Comunicación Estratégica y bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.

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