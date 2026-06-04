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Hermano de Michael Schumacher se casa en lujosa ceremonia y comentario de su exesposa llama la atención

Ralf Schumacher se casó con Etienne Bousquet-Cassagne en una exclusiva ceremonia en Saint-Tropez. La reacción de su exesposa, Cora Schumacher, llamó la atención tras la boda

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Por O Globo / Brasil / GDA
La boda de Ralf Schumacher en Saint-Tropez reunió a familiares cercanos. Su hijo fue padrino y Cora Schumacher envió un mensaje público.
La boda de Ralf Schumacher en Saint-Tropez reunió a familiares cercanos. Su hijo fue padrino y Cora Schumacher envió un mensaje público. (OLIVER MULTHAUP/dpa Picture-Alliance via AFP)







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