Hermano de Michael Schumacher se casa en lujosa ceremonia y comentario de su exesposa llama la atención

La boda de Ralf Schumacher en Saint-Tropez reunió a familiares cercanos. Su hijo fue padrino y Cora Schumacher envió un mensaje público.

Ralf Schumacher, expiloto de Fórmula 1 y hermano de Michael Schumacher, contrajo matrimonio con el empresario Etienne Bousquet-Cassagne durante una ceremonia de lujo en Saint-Tropez, Francia, el fin de semana anterior. La boda también llamó la atención por las declaraciones posteriores de su exesposa, Cora Schumacher.

El excorredor, de 50 años, oficializó su unión con Bousquet-Cassagne en un evento privado que reunió a familiares y amigos cercanos. Según informó el diario británico Daily Mail, la celebración mantuvo un carácter íntimo pese al nivel de exclusividad de la actividad.

Cora Schumacher, quien estuvo casada con Ralf entre 2001 y 2015, reaccionó al matrimonio tras ser consultada por el periódico alemán Bild. La expareja protagonizó varios desacuerdos públicos después de su separación.

Ralf Schumacher's ex-wife aims thinly veiled dig at him over F1's first gay wedding, as new photos emerge of Michael's brother, 50, marrying 36-year-old lover - and lavish after-party https://t.co/3MgXv9XkwS — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 3, 2026

Durante su relación tuvieron un hijo, David Schumacher, actualmente de 24 años. Tras las disputas por la custodia cuando era menor de edad, David optó por vivir con su padre.

En declaraciones al medio alemán, Cora señaló de forma indirecta que el amor verdadero encuentra su camino, aunque en algunos casos toma más tiempo para que las personas comprendan hacia dónde se dirige la situación. Además, expresó sus mejores deseos para el matrimonio.

Ralf Schumacher reveló públicamente su homosexualidad en julio de 2024. El anuncio coincidió con la confirmación de su relación sentimental con Etienne Bousquet-Cassagne.

Antes de convertirse en comentarista de Fórmula 1, Schumacher desarrolló una destacada trayectoria como piloto. Compitió en la máxima categoría entre 1997 y 2007 y consiguió seis victorias.

Uno de los aspectos más comentados de la boda fue la participación de David Schumacher como padrino de matrimonio de su padre.

Tras la ceremonia, los recién casados realizaron un recorrido en lancha por el Golfo de Saint-Tropez. De acuerdo con el Daily Mail, la embarcación utilizada perteneció anteriormente al músico Elton John.

La unión marca una nueva etapa en la vida personal del ex piloto alemán, cuya relación con Bousquet-Cassagne se hizo pública hace menos de dos años.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.