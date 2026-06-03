La exigente rutina de Michael Schumacher sale a la luz por demanda contra exenfermera

El juicio entre una exenfermera y Joey Mawson reveló información poco conocida sobre la vida privada y los cuidados de Michael Schumacher.

La rutina de cuidados intensivos de Michael Schumacher quedó expuesta durante un juicio relacionado con una exenfermera que trabajó para la familia del siete veces campeón mundial de Fórmula 1. El caso se desarrolla a partir de una demanda presentada por la mujer contra el expiloto Joey Mawson.

La enfermera, cuya identidad no trascendió, sostiene que sufrió dos episodios de abuso sexual dentro de la mansión de la familia Schumacher en 2019. Mawson rechaza esa versión y afirma que la relación entre ambos fue consensuada.

Las revelaciones sobre el entorno de Schumacher surgieron durante una reciente audiencia judicial. Según informó el diario británico Daily Express, el abogado de la demandante describió las condiciones laborales que enfrentó mientras trabajó para la familia del expiloto alemán.

De acuerdo con el representante legal, el empleo exigía una gran carga física y emocional. También destacó que los trabajadores estaban sujetos a una estricta política de confidencialidad que les impedía comentar aspectos de su trabajo cotidiano incluso con personas cercanas.

El abogado indicó que su clienta asumía algunas de las tareas más complejas dentro del equipo de atención. Además, aseguró que cubría ausencias de personal y reforzaba las labores cuando era necesario.

Durante su exposición, el representante sostuvo que la presión alrededor del cuidado de Schumacher era constante debido al interés público que existe sobre su estado de salud y las condiciones en las que vive.

También afirmó que la familia consideraba que el desempeño profesional de la enfermera era impecable y que cumplía sus funciones de manera satisfactoria.

Según el abogado, la mujer perdió su empleo un año después de los hechos que denunció.

Hasta el momento, los representantes de la familia Schumacher no emitieron declaraciones públicas sobre los señalamientos realizados durante el juicio.

Michael Schumacher no aparece en público desde diciembre de 2013. Ese año sufrió un grave accidente mientras esquiaba con su familia en un centro turístico de los Alpes.

Desde entonces, la información sobre su estado de salud permanece bajo estricta reserva. Diversos medios internacionales han informado que el accidente le provocó una lesión cerebral severa que limita su movilidad y su capacidad de comunicación.

Tras el incidente, Schumacher permaneció seis meses en coma inducido. En la actualidad, vive alejado de la vida pública bajo un régimen de privacidad extrema.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.