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La exigente rutina de Michael Schumacher sale a la luz por demanda contra exenfermera

Una demanda presentada por una exenfermera sacó a la luz detalles sobre el estricto entorno de atención que rodea al excampeón alemán

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Por O Globo / Brasil / GDA
El juicio entre una exenfermera y Joey Mawson reveló información poco conocida sobre la vida privada y los cuidados de Michael Schumacher.







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O Globo

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