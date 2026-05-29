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Socorrista que rescató a Michael Schumacher revela detalles inéditos 12 años después del accidente que conmocionó a la Fórmula 1

Yannick Dainese contó cómo descubrió que la víctima era Schumacher y describió el ambiente que rodeó el rescate en los Alpes franceses

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Por O Globo / Brasil / GDA
El socorrista que trasladó a Schumacher al hospital relató la presión del operativo y explicó por qué evitó hablar durante más de una década.







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O Globo

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