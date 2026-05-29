Socorrista que rescató a Michael Schumacher revela detalles inéditos 12 años después del accidente que conmocionó a la Fórmula 1

El socorrista que trasladó a Schumacher al hospital relató la presión del operativo y explicó por qué evitó hablar durante más de una década.

Yannick Dainese, piloto de helicóptero que participó en el rescate de Michael Schumacher tras su accidente de esquí en Francia, habló por primera vez sobre la operación realizada el 29 de diciembre de 2013 y describió la presión que sintió al saber quién era la víctima.

Más de 12 años después del accidente que cambió la vida del siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Dainese ofreció nuevos detalles sobre las horas posteriores a la caída sufrida por Schumacher en la estación de esquí de Méribel, en los Alpes franceses.

El exsocorrista relató a la revista española Hola que recibió el aviso de un grave accidente de esquí mientras trabajaba para SAF Hélicoptères, empresa especializada en rescates de emergencia en zonas montañosas.

Según explicó, la tripulación descubrió poco antes del despegue que el herido era Schumacher. También recibió instrucciones para retirar micrófonos y cámaras GoPro antes de iniciar la misión.

Dainese afirmó que las personas que acompañaban al expiloto actuaron con rapidez para aislar el lugar del accidente y evitar cualquier registro visual de lo ocurrido.

A pesar de la relevancia mundial de Schumacher, el piloto aseguró que el equipo intentó afrontar la emergencia como cualquier otro rescate. Sin embargo, reconoció que existía una presión adicional debido a la enorme admiración que generaba el expiloto en todo el mundo.

El traslado hacia el Hospital Universitario de Grenoble duró aproximadamente 25 minutos. Al llegar, personal médico ya esperaba para iniciar la atención de emergencia.

Acostumbrado a intervenir en accidentes ocurridos en estaciones de esquí, Dainese señaló que no comprendió la magnitud del caso hasta varios días después.

Durante una visita posterior al hospital por otra misión, encontró una escena inusual. Según relató, numerosos autobuses, banderas rojas y personas rodeaban el centro médico, al punto de que el lugar parecía un circuito de Fórmula 1.

El socorrista explicó que guardó silencio durante todos estos años por decisión propia. Indicó que evitó hablar con la prensa para no enfrentar problemas relacionados con la privacidad que protege la familia Schumacher.

La entrevista forma parte de un proyecto que recopila testimonios de profesionales involucrados en la atención del expiloto y aporta nuevos elementos sobre los momentos posteriores al accidente.

Desde la caída ocurrida en 2013, Michael Schumacher permanece alejado de la vida pública. Tras varios meses de hospitalización y un prolongado periodo en coma inducido, recibió el alta médica y pasó a recibir tratamiento en su residencia bajo supervisión permanente.

La familia mantiene una estricta política de privacidad sobre su estado de salud y divulga muy poca información. Diversos medios europeos reportan que el expiloto recibe atención médica las 24 horas en propiedades ubicadas en Suiza y en Mallorca, España.

El hermetismo en torno a su situación continúa vigente. En 2024, tres personas fueron condenadas en Alemania por intentar extorsionar a la familia con la amenaza de divulgar imágenes y videos privados obtenidos después del accidente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.