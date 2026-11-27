La Municipalidad de Heredia presentó la agenda oficial de la primera edición del festival Flores de la Navidad, un evento familiar que llenará de música, iluminación y carrozas las principales vías del cantón el próximo domingo 13 de diciembre.
“El festival Flores de Navidad viene a innovar, pero también quisimos no perder lo nuestro: el pasacalles. El famoso espectáculo que disfrutamos con papá, mamá y nuestros hijos, que disfrutamos en familia, lo vamos a tener”, aseguró el alcalde herediano Víctor Sánchez González.
La celebración contará con dos bloques principales a lo largo de la tarde y noche, pues el usual pasacalles iniciará a las 3 p. m. y se sumará a las 6 p. m. el desfile nocturno con bandas y carrozas.
“Este año el alcalde y el vicealcalde de Heredia han decidido hacer un desfile de Navidad también con mucha magia, fantasía y luz. Van a tener 10 bandas, las 10 mejores bandas del país. Este evento va a ser el domingo 13 de diciembre, a las 6 de la tarde, y van a tener carrozas también”, había adelantado Jorge Villalobos, creador del Festival de la Luz y excolaborador de Alajuela Brilla, quien actualmente le brindó asesoría a la organización herediana.
Recorrido oficial
Según la información brindada durante la conferencia de prensa por el gobierno local, ambas actividades compartirán el mismo recorrido en el centro herediano: partirán desde el Palacio de los Deportes, pasarán frente al parque Nicolás Ulloa Soto y concluirán en la Universidad Nacional (UNA).
El elenco musical confirmado para el espectáculo nocturno estará integrado por las siguientes agrupaciones:
- Banda del Colegio Samagú.
- Banda Comunal de Limón.
- Banda Municipal de Tibás.
- Banda del Colegio Claretiano.
- Banda Comunal de Orotina.
- Banda de La Fortuna.
- Banda Cedes Don Bosco.
- Banda Municipal de Zarcero.
- Banda Municipal de Acosta.
- Mercedes Marching Band.
De acuerdo con lo detallado previamente por el alcalde Víctor Sánchez González y el vicealcalde Kenneth Arguedas Navarro, el desfile incluirá cinco carrozas representativas de la Municipalidad de Heredia, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Lugo, Novogar y Grupo Mutual.
Para garantizar el orden y la fluidez del evento, los cierres viales sobre la avenida Central y calles transversales regirán desde la 1 p. m., bajo la supervisión de un centro de mando interinstitucional que integrará a la Policía Municipal, Fuerza Pública, Tránsito, Bomberos y Cruz Roja Costarricense.