La Municipalidad de Heredia presentó la agenda oficial de la primera edición del festival Flores de la Navidad, un evento familiar que llenará de música, iluminación y carrozas las principales vías del cantón el próximo domingo 13 de diciembre.

“El festival Flores de Navidad viene a innovar, pero también quisimos no perder lo nuestro: el pasacalles. El famoso espectáculo que disfrutamos con papá, mamá y nuestros hijos, que disfrutamos en familia, lo vamos a tener”, aseguró el alcalde herediano Víctor Sánchez González.

La celebración contará con dos bloques principales a lo largo de la tarde y noche, pues el usual pasacalles iniciará a las 3 p. m. y se sumará a las 6 p. m. el desfile nocturno con bandas y carrozas.

La banda Cedes Don Bosco es una de las invitadas musicales al festival 'Flores de la Navidad', que se realizará en Heredia el 13 de diciembre. (Archivo)

“Este año el alcalde y el vicealcalde de Heredia han decidido hacer un desfile de Navidad también con mucha magia, fantasía y luz. Van a tener 10 bandas, las 10 mejores bandas del país. Este evento va a ser el domingo 13 de diciembre, a las 6 de la tarde, y van a tener carrozas también”, había adelantado Jorge Villalobos, creador del Festival de la Luz y excolaborador de Alajuela Brilla, quien actualmente le brindó asesoría a la organización herediana.

Recorrido oficial

Según la información brindada durante la conferencia de prensa por el gobierno local, ambas actividades compartirán el mismo recorrido en el centro herediano: partirán desde el Palacio de los Deportes, pasarán frente al parque Nicolás Ulloa Soto y concluirán en la Universidad Nacional (UNA).

Las bandas y carrozas que participarán en el festival 'Flores de la Navidad', en Heredia, iniciarán su recorrido en el Palacio de los Deportes. (Cortesía)

El elenco musical confirmado para el espectáculo nocturno estará integrado por las siguientes agrupaciones:

Banda del Colegio Samagú.

Banda Comunal de Limón.

Banda Municipal de Tibás.

Banda del Colegio Claretiano.

Banda Comunal de Orotina.

Banda de La Fortuna.

Banda Cedes Don Bosco.

Banda Municipal de Zarcero.

Banda Municipal de Acosta.

Mercedes Marching Band.

De acuerdo con lo detallado previamente por el alcalde Víctor Sánchez González y el vicealcalde Kenneth Arguedas Navarro, el desfile incluirá cinco carrozas representativas de la Municipalidad de Heredia, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Lugo, Novogar y Grupo Mutual.

Para garantizar el orden y la fluidez del evento, los cierres viales sobre la avenida Central y calles transversales regirán desde la 1 p. m., bajo la supervisión de un centro de mando interinstitucional que integrará a la Policía Municipal, Fuerza Pública, Tránsito, Bomberos y Cruz Roja Costarricense.