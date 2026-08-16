Alcalde de Heredia descarta albergues para personas en condición de calle: ‘No garantiza que el problema lo vamos a sacar adelante’

“Los heredianos nos sentimos muy orgullosos de haber nacido aquí”, dice el alcalde del cantón florense, Víctor Sánchez González, cuando se le pregunta por la identidad del epicentro de la cuarta provincia de Costa Rica. “Si algo nos distingue es que somos la cuna de la educación”.

A Sánchez lo antecedió en el cargo la exalcaldesa de Heredia y ahora diputada por Liberación Nacional (PLN), Ángela Aguilar, quien hace más de un año presentó un polémico proyecto para construir un bulevar en el costado norte del parque Central. Pero mientras se resuelve la discusión entre quienes buscan una ciudad más transitable y quienes temen un peor congestionamiento vial, el nuevo alcalde impulsará un reglamento sobre comercio al aire libre para que los ciudadanos se apropien de los parques y zonas verdes, fiel al dicho de “Heredia por media calle”.

Dentro de sus prioridades también converge la seguridad ciudadana, la señalización de la infraestructura pública y atender a las personas en condición de calle, según explicó en esta entrevista con Revista Dominical.

—A 100 dias de haber asumido la alcaldía de Heredia, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo describiría el estado del cantón y de su gobierno municipal?

—Ha sido todo un reto, el cual hemos afrontado de la mano de la comunidad. Hemos decidido hacer una alcaldía de puertas abiertas donde la comunidad pueda venir a la alcaldía y la alcaldía pueda ir a la comunidad a ver proyectos y necesidades.

—¿Cuáles son las tres prioridades concretas que quiere impulsar en el tiempo restante? Por decirlo de otro modo, ¿qué quiere dejar al cantón cuando haya cerrado su periodo?

—Queremos dejar el cantón más desarrollado, más seguro. Los índices de seguridad nos respaldan al día de hoy y la idea es poderlo mantener. Con base a eso, poder tener infraestructura pública y que Heredia siga siendo el cantón que tanto amamos todos los heredianos,

—¿Es Heredia una ciudad dormitorio o puede ofrecer a sus habitantes más cultura, entretenimiento y espacios para permanecer allí? ¿Quieren ser una ciudad más activa en ese sentido?

—Estamos generando más espacios para que la gente pueda venir al centro de Heredia. Creo que la iluminación de los edificios históricos reactivó un poco el turismo en las noches, la gente viene a ver los edificios históricos. Queremos dar una agenda cultural donde podemos marcar los fines de semana, donde la gente pueda venir a Heredia.

“Dentro de eso, por ejemplo, la feria que iniciamos en estos días donde impulsamos el arte, donde vienen artistas de todo el cantón a tener su espacio en el parque. La idea es promover ese tipo de espacios en las áreas públicas del cantón por un tema de visita y por un tema de reactivación económica también.”

El Fortín es el edificio histórico más popular de Heredia. (Alonso Tenorio)

—El año pasado, la municipalidad presentó el proyecto para realizar el Bulevar Heredia por Media Calle en el parque Central, el cual despertó posiciones polarizantes en los heredianos. ¿En qué estado se encuentra el proyecto?

—Lo tiene el Concejo Municipal, ellos son los que tienen que darle el interés público. Nosotros estamos a la espera de la decisión que tome el Concejo, la cual respetamos.

—¿Usted considera que se debería de aprobar el proyecto?

—Yo creo que son espacios públicos importantes que hay que reactivar. Tal vez hay proyectos importantes y el bulevar puede ser uno de esos que nos habilitan a utilizar más los espacios públicos.

“Somos muy respetuosos de las mejoras que tengamos que hacerle al bulevar o de las mejoras que el Concejo Municipal indique. Yo creo que de nuestra parte ya dimos todo el aporte técnico desde la gestión anterior. Respetamos todos los criterios, todas las posiciones y la idea es que podamos tener una mejor Heredia día a día”.

—¿Cuál sería el aporte del bulevar a la comunidad?

—La parte de la seguridad peatonal. Tenemos un Liceo de Heredia donde los estudiantes podrían caminar más ampliamente dentro del cantón y lo hemos estado viendo poco a poco. Es un tema de seguridad peatonal, de embellecimiento de los centros históricos que tenemos.

—Una de las principales críticas al proyecto es la congestión vehicular que podría provocar “perder” esa calle para el tránsito de vehículos. ¿Cómo se lidiaría, en ese caso, con el inevitable embotellamiento en las calles aledañas?

—Totalmente. Yo creo que todo proyecto nuevo o todo proyecto que tenga impacto en el cantón va a tener temores, más en la parte vial. A nivel general somos un país donde los vehículos nos están ganando. Ahora la gente adquiere vehículos muy fácilmente, creo que va más por un tema de cultura.

“Dentro de eso estamos trabajando proyectos para poder ampliar el puente Pirro, que nos vendría a ayudar. Hemos hecho cambios viales, estamos también ampliando el sector de la salida del Paseo de las Flores a Guararí, que nos va ayudar a descongestionar un poco lo que es el centro de Heredia.”

—Justamente la ampliación del puente sobre el río Pirro es un un tema “pendiente” para algunos heredianos, pero está frenado por una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo (la empresa adjudicada, Codocsa, pide un restablecimiento del equilibrio financiero a su favor). Mientras se soluciona, ¿cómo ha actuado la municipalidad para aliviar el tráfico en el cantón?

—Creo que ya todos conocen el estado del proyecto, lo que ha pasado con él, pero no nos detenemos, seguimos trabajando con el MOPT para poder llegar a cumplir ese sueño de tener la ampliación de Pirro. Estamos trabajando, como lo decía, en el sector de Guararí, que es una salida muy importante dentro del cantón frente al colegio CTP. Se van a ampliar los carriles, van a ser más fluidos, es una salida que se va a descongestionar. También estamos trabajando muy fuerte la demarcación del centro de Heredia.

—Algunos vecinos también han externado la necesidad de proteger el puente histórico, que data del siglo XIX y es de los primeros construidos durante la Primera República y de hecho es más antiguo que el Fortín. ¿Ha contemplado la municipalidad algún tipo de proyecto para resguardarlo?

—Estamos buscando iniciativas en la mesa de trabajo entre el MOPT y la municipalidad, esperando que termine el proceso en el Contencioso para buscar soluciones. Es importante recalcar que la Dirección de Patrimonio nos dio el aval para el tema, pero aún así seguimos buscando cómo podemos respetar todas las opiniones de los heredianos.

“Ahorita estamos en reuniones con nuestro equipo técnico, el equipo del MOPT y con Patrimonio para buscar soluciones sin que se vea afectada la parte vial, que es importante para los heredianos no seguir en presas.”

—¿No existe la preocupación de que, en caso de que se lleve a cabo el proyecto y se amplíe el puente a cuatro carriles, las presas solo se muevan 20, 40 metros? Porque daría a una calle de dos carriles.

—Ya están todos los estudios viales, la parte técnica y demás nos demuestra que ese trabajo estaría haciendo en Pirro, estaría desbotellando la entrada a Heredia, que es una de las más fuertes del cantón.

“Yo creo que el proyecto ya cuenta con todas las especificaciones que se tenía que hacer, ya cuenta con la parte de viabilidad, por lo cual yo creo que sí va a venir a mejorar el tráfico.”

La demolición y ampliación del puente sobre el río Pirro está a la espera de que se resuelva una demanda judicial. (SAEP-MOPT/Cortesía Municipalidad de Heredia)

—Las personas que no son heredianas quizás descartan visitar el cantón, tanto para temas laborales como de ocio, justamente por el congestionamiento vial. ¿Usted considera que la infraestructura es deficiente?

—Yo creo que es un tema de percepción porque ahorita, con el tema de turismo, las visitas en el cantón de Heredia se han activado con turistas nacionales e internacionales. Hemos logrado ser un atractivo turístico más y eso ha sido importante. Hemos incrementado casi más de 10.000 personas al año que vienen a visitar el centro de Heredia.

“En el tema vial cantonal también nos va muy bien a nivel nacional: somos referentes en el tema de carreteras y demás, pero yo creo que ha sido una percepción que se ha tenido, pero que poco a poco se ha ido quitando.

—¿Cree que Heredia es atractiva para visitantes de otras ciudades? ¿Le interesa serlo?

—Siempre, yo creo que eso estamos trabajando desde la oficina de del turismo. Lo importante es promover tanto el turismo internacional como el local, que es muy importante también. Muchas veces nosotros, los habitantes del cantón, no hacemos turismo dentro de nuestro cantón. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos subido al Fortín? Hoy en día este podemos subirlo.

—Nuevamente, por décadas se ha señalado que la infraestructura vial de Heredia es deficiente. ¿Usted considera que es así? Y si sí, ¿estas carencias frenan el desarrollo del cantón?

—No, no lo considero y no compartiría esa opinión (...). Como en todo siempre hay mejoras y hay que trabajar día a día, pero al día de hoy tenemos las mejores vías cantonales que existen en el país.

—A eso se le suma el transporte público, que no recae completamente en el ayuntamiento, pero los heredianos piden más horarios del tren y mayores rutas de autobus, porque varias han cerrado. ¿Tiene la municipalidad algún plan o proyecto interinstitucional para optimizar el transporte publico?

—Estamos trabajando en dos líneas, Estamos con un equipo de apoyo al Incofer para el tema del proyecto del tren nuevo, le pusimos personal técnico para que esté en una mesa de trabajo y vean lo que tenga que ver con nuestro cantón. Aparte de eso, estamos aportando también acercamientos con los autobuseros para generar proyectos de impacto.

—A su juicio, ¿qué le hace falta al cantón para desarrollarse plenamente? ¿Cuáles son los principales desafíos?

—Nos falta el famoso polideportivo, también el tema de las personas en condición de calle; creo que con eso hay que unirnos a nivel nacional para poder invertir. También en la parte ambiental, tener un área más verde, llena de árboles y de flores, dentro de nuestro municipio.

—Otras ciudades tienen conceptualizada una identidad que las diferencia. ¿Cuál es la de Heredia, más allá de ser un centro urbano?

—Los heredianos nos sentimos muy orgullosos de haber nacido aquí. Si algo nos distingue es que somos la cuna de la educación. El decir ‘Heredia por media calle’, el Fortín y demás, pero sobre todo los nacemos aquí estamos muy orgullosos y creemos que nuestro cantón, nuestra ciudad, es la más linda.

El parque Central de Heredia es de los espacios públicos más concurridos del cantón. (Alonso Tenorio)

—A un nivel comercial y económico, algunas municipalidades han aprobado reglamentos para permitir el comercio al aire libre. ¿Podría un reglamento de este tipo aplicarse en Heredia?

—Hace escasos 22 días inauguramos la concesión de un quiosco de café en el parque Central. La gente lo ha aprovechado, se reúne en el parque, en el espacio público. Yo creo que ese tipo de comercio también es importante en una ciudad que lo puede realizar.

—¿Se tiene mapeado algún reglamento de comercio al aire libre?

—Ya lo estamos trabajando con (el departamento de) patentes y legal, pero al día de hoy sí, estamos trabajando fuerte para apoyar el comercio en todos los sentidos.

—¿En qué zonas se podría empezar a implementar?

—Ahorita sería la activación de los parques. Creo que el adueñarnos como ciudadanos de los parques es importante, tanto en materia de comercio así como en materia de seguridad y de protección de espacios públicos.

“También se está activando el comercio por el sector del Estadio Eladio Rosabal Cordero, por la Omar Dengo.”

—¿La idea es empezar por esas zonas y luego expandirlo?

—Completamente, en estas zonas, en los parques, yo creo que eso es el comienzo, En la casa de la cultura, por ejemplo, va a haber una cafetería también. Vamos a generar más espacios para que el herediano pueda venir y compartir en la familia.

—Algunas calles del centro son muy angostas y el comercio al aire libre podría complicar el tránsito vehicular. ¿Se ha mapeado esa situación?

—Vamos a solicitar un estudio del tema, también de parquímetros, un sondeo para ir viendo cómo podemos hacer esas mejoras para que los comercios y las entidades que cumplan con la N.° 7.600 y puedan generar esos espacios.

—La construcción del estadio inyectará muchísimo al cantón. ¿Cómo se beneficiará la zona?

—Hoy en día tenemos un comercio activado en la zona. Esto viene a dar un empuje también a Ulloa, donde sectores privados están haciendo sus proyectos que van a tener impacto en la parte comercial y en la parte humana del cantón.

“La gente va a poder tener esos espacios alrededor del estadio, lo cual hemos venido conversando con los vecinos, de lo contentos que están con el tema de poder vender cosas. Es una activación importante tanto en el centro como en Barrial.

—Por otra parte, cuando se habla de este tipo de proyectos como el estadio, el ruido siempre es una de las quejas que sale a colación. ¿Cómo se prepara la municipalidad para cuando el recinto albergue eventos masivos de todo tipo?

—Al tener un estadio y generar conciertos, aparte de lo que pueda traer al comercio y a los habitantes del cantón, el municipio tiene que dar la talla a la hora, y para eso estamos trabajando en un reglamento nuevo para este tipo de espectáculos.

El estadio de Heredia todavía sigue en construcción; algunos comercios ya abrieron en su planta baja. (José Cordero /José Cordero)

—También sobre los espacios al aire libre o zonas de tránsito, existe una preocupación en la ciudadanía sobre la seguridad. Aunque Heredia fue la provincia con menos homicidios en 2025, el país afronta una oleada de violencia y criminalidad. ¿Cuáles proyectos se están aplicando para robustecer la seguridad en el cantón?

—El principal proyecto de seguridad es la parte humana. Estamos creando plazas e ingresando personal a la policía municipal para poder tener un cuerpo policial más amplio. Creo que eso resultó de ser la la provincia más segura a nivel del país, ha sido un trabajo en conjunto, no solo del municipio, porque no nos podemos ver como islas.

“El tema de seguridad es un tema provincial y nos hemos unido con los demás cantones, con los demás alcaldes y con el Ministerio de Seguridad Pública. Pronto vamos a tener nuestro centro de monitoreo regional, el cual será nuestro con la embajada americana. También estamos haciendo un proyecto para tener nuestra propia policía municipal.”

—¿Cuántas plazas nuevas se generaron?

—En los últimos dos años hemos creado alrededor de unas 24 plazas.

—También ha aumentado la cantidad de personas en condición de calle en los parques y calles heredianas. ¿La municipalidad ha planteado o estaría interesada en plantear algún proyecto, como albergues?

—Estamos haciendo los estudios pertinentes porque también hay una estadística que genera que, por ejemplo, Alajuela y San José, cuando crearon ese tipo de proyectos, implicaron a las personas en condición de calle que tenían dentro de su cantón.

“Creemos que es importante que la Asamblea Legislativa también apruebe el tema de la que están viendo con las personas en condición de calle (la exalcadesa Ángela Aguilar dijo en junio que está trabajando en una propuesta). Creo que ese es el primer paso para que todos los cantones podamos ir trabajando en conjunto”.

—Están a la espera de que se apruebe un proyecto de ley o ustedes tienen algún proyecto por su cuenta?

—Ahorita lo que estamos haciendo es una parte de gestión riesgo, ¿en qué sentido? En el tema de prevención dentro de lo nuestro. Estamos haciendo los estudios para trabajar el tema.

“Cuando se me preguntaba sobre los albergues y demás, estadísticamente la Municipalidad San José gasta alrededor de más de ¢3 mil millones y se les triplicó la población. El tener un albergue en nuestro cantón no nos garantiza que el problema lo vamos a poder sacar adelante, nos garantiza tener una mayor población dentro del cantón, según las estadísticas. En Alajuela sucedió lo mismo con la creación.

“Cabe destacar que los profesionales en la materia social van haciendo censo y consultas por si hay una persona que tiene la oportunidad de poderse rehabilitar, se puede apoyar y generar ese espacio.”

—En ese caso, ¿hay algún tipo de programa o a dónde se dirigen esas personas?

—Tenemos alianzas con iglesias y con sectores que nos pueden ayudar con ese tema. Tenemos puestos de ayudas temporales, en el cual una persona podría aspirar a eso y poder. Estamos viendo el reglamento para eso.

“Cuando una persona nos dice que quiere cambiar su vida, somos los primeros en ayudarla. En cualquier momento buscamos la solución, buscamos las alianzas para poder dar ese cambio a las personas”.

—¿A cuál reglamento se refiere?

—De ayudas temporales.

—¿Tienen algún estimado de cuántas personas en condición de calle hay y cuál es la causa?

—No tengo el dato a mano, pero son muy populares en temporadas. La mayoría se han venido dando por un tema de adicciones, de alcohol y droga; esa ha sido la mayor problemática.

—¿Podría convertirse el centro de Heredia similar al centro de San José? Porque la ciudad queda inhabitada en la noche, todos los comercios cierran temprano y los habitantes temen salir a caminar durante esas horas.

—Creo que es un tema de percepciones, creo que las estadísticas nos avalan: hoy en día somos la provincia más segura (...). Seguimos trabajando porque el herediano puede venir y estar tranquilo de que cualquier actividad que hagan dentro del cantón va a ser con la mayor seguridad posible.

—¿Hay alguna iniciativa para que la ciudad esté un poco más viva durante la noche? Tanto comercios como en las áreas públicas

—La idea es tener actividades durante todo el año. Creo que Heredia tiene mucho talento, los habitantes de Heredia tienen mucho talento y hay que aprovecharlos. Hay que decirles ‘vengan al parque, sentémonos, preséntense’. Yo creo que es parte del apoyo que va a sacar este municipio a todos grupos de jóvenes.

“Con la Universidad Nacional estamos creando la alianza de que este año el festival que realizan ya no sea solo en la UNA, sino que vengan a afuera, a los espacios públicos. Lo que hemos intentado activar durante el año es tener esos espacios públicos para que las personas puedan venir y hacer una actividad tanto cultural como recreativa, como lo estamos haciendo con los tour guiados. Hoy las personas pueden venir y recibir su tour guiado dentro de lo que ofrece el municipio.”

—A nivel personal, si bien está empezando su alcaldía, ¿ha considerado relanzarse en las próximas elecciones municipales?

—Yo soy una persona que todo lo pongo en manos de Dios. Si Dios así lo tiene para el 2028, ahí estaré, pero de momento lo que quiero es enfocarme en el trabajo, seguir trabajando por el cantón. Siempre ha amado este cantón, por lo cual lo voy a seguir haciendo desde el espacio en el que nos tenga Dios más adelante.

El Fortín de Heredia puede visitarse de manera gratuita de martes a sábado de 8 a. m. a 5 p. m.