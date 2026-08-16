Revista Dominical

Alcalde de Heredia descarta albergues para personas en condición de calle: ‘No garantiza que el problema lo vamos a sacar adelante’

Al hablar sobre el futuro de la ciudad de las Flores, el gobiernante local, Víctor Sánchez, se refiere a las polémicas sobre el bulevar en el parque Central, la demolición del puente sobre el río Pirro y el comercio al aire libre.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Alcalde de Heredia Víctor Sánchez
Víctor Sánchez asumió como alcalde de Heredia en mayo de 2026. (Cortesía/Municipalidad de Heredia)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de Revista Dominical desde 2023. Escribe sobre cultura y derechos humanos y ambientales. Licenciada en Comunicación Estratégica y bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.

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