Heredia: estos son los cantones más competitivos y más rezagados para vivir en Costa Rica

Belén lidera Costa Rica como el cantón más competitivo del país. Sarapiquí aparece entre los territorios más rezagados.

Heredia concentra algunos de los cantones más desarrollados y competitivos de Costa Rica. El Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR) y publicado este mayo de 2026, ubica a nueve de sus diez cantones dentro del top 30 nacional y corona a uno de ellos como el líder absoluto del país.

El estudio analizó 37 variables agrupadas en siete pilares: económico, gobierno, infraestructura, empresarial, laboral, innovación y calidad de vida. Los resultados muestran una provincia marcada por la prosperidad urbana y tecnológica del Valle Central, pero también por una fuerte fractura territorial hacia el norte herediano.

Mientras cantones como Belén, Heredia y Santo Domingo destacan por innovación, infraestructura y bienestar, Sarapiquí enfrenta un escenario completamente distinto, con rezagos económicos, baja conectividad y poca diversificación empresarial.

Los 10 cantones de Heredia, del más competitivo al más rezagado

1. Belén — ICC: 73,40 | Puesto nacional: 1/82

Belén es el cantón más competitivo de Costa Rica. El estudio lo retrata como una potencia industrial y tecnológica, con puntuaciones perfectas en consumo eléctrico per cápita, construcción y exportaciones por trabajador.

Su fortaleza económica e innovadora lo convierte en el principal polo de riqueza del país. Su único reto aparece en el dinamismo de las empresas locales frente al peso de las grandes multinacionales instaladas en el territorio.

2. Santo Domingo — ICC: 64,96 | Puesto nacional: 4/82

Santo Domingo sobresale como uno de los cantones con mejor calidad de vida del país. La esperanza de vida alcanzó una puntuación perfecta, mientras su infraestructura y conectividad sostienen un entorno urbano altamente competitivo. El principal desafío sigue siendo fortalecer el tejido empresarial local.

3. Heredia (Cantón Central) — ICC: 64,51 | Puesto nacional: 5/82

La cabecera provincial se consolida como un clúster tecnológico y universitario. El cantón obtuvo puntuaciones máximas en exportaciones de alta tecnología y mantiene una infraestructura sólida, con acceso universal a telecomunicaciones y agua potable. El informe señala, sin embargo, que aún necesita ampliar y diversificar su parque empresarial.

4. San Pablo — ICC: 56,16 | Puesto nacional: 14/82

San Pablo destaca por su hiperconectividad y modernización urbana. El cantón alcanzó cobertura total de internet tanto en hogares como en centros educativos. Aunque mantiene estabilidad económica e infraestructura avanzada, enfrenta debilidades en el desarrollo exportador y financiero de sus negocios locales.

5. Flores — ICC: 54,44 | Puesto nacional: 18/82

El cantón más pequeño del país muestra un fuerte desarrollo urbano y económico. Su conectividad residencial y actividad constructiva impulsan el desempeño competitivo. El principal rezago aparece en innovación y formación tecnológica.

6. Barva — ICC: 50,56 | Puesto nacional: 22/82

Barva combina tradición y servicios urbanos de calidad. El cantón sobresale por la enseñanza del inglés y la preparación de su fuerza laboral. Sin embargo, el ecosistema empresarial sigue siendo limitado y carece de suficiente dinamismo para retener talento.

7. Santa Bárbara — ICC: 50,52 | Puesto nacional: 23/82

Santa Bárbara mantiene altos niveles de bienestar y conectividad. Su calidad de vida y acceso vial sostienen un perfil residencial atractivo. Aun así, el cantón enfrenta una economía tímida y poca presencia de industrias sofisticadas y entidades financieras.

8. San Rafael — ICC: 49,78 | Puesto nacional: 27/82

San Rafael ofrece uno de los entornos residenciales más fuertes de la provincia, apoyado en buena infraestructura y calidad de vida. El problema aparece en la debilidad económica y comercial de su territorio, marcada por bajos niveles de exportación y escasa diversificación empresarial.

9. San Isidro — ICC: 49,67 | Puesto nacional: 29/82

San Isidro cierra el bloque competitivo urbano de Heredia dentro del Top 30 nacional. El cantón destaca por infraestructura y estabilidad institucional, aunque continúa enfrentando limitaciones en su ecosistema de negocios y actividad industrial.

10. Sarapiquí — ICC: 37,88 | Puesto nacional: 74/82

Sarapiquí representa el mayor contraste de la provincia. Alejado del clúster tecnológico herediano, enfrenta rezagos severos en infraestructura, economía y empleo.

El estudio documenta exportaciones tecnológicas nulas, baja recaudación municipal y un mercado laboral debilitado. Su principal fortaleza sigue siendo la calidad de vida asociada a su entorno natural y comunitario.