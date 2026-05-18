Economía

Heredia: estos son los cantones más competitivos y más rezagados para vivir en Costa Rica

El ICC 2024 confirma el dominio de Heredia en competitividad, aunque Sarapiquí rompe el mapa provincial

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Por Jailine González Gómez
Belén lidera Costa Rica como el cantón más competitivo del país. Sarapiquí aparece entre los territorios más rezagados. (Alonso Tenorio)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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