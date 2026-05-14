Economía

Estos son los mejores y peores cantones para vivir en Costa Rica, según nuevo estudio

Belén, Escazú y San José lideran el Índice de Competitividad Cantonal 2024; Talamanca y Los Chiles aparecen entre los rezagados

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Por Jailine González Gómez
17/03/2018, San José, Parque Morazan, recorrido por los stand del Transitarte 2018 en el centro de la capital donde hay varias actividades culturales. Fotografía José Cordero
La UCR evaluó los 82 cantones del país y confirmó una amplia brecha entre la GAM y las zonas periféricas. (Jose Cordero)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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