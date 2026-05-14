Estos son los mejores y peores cantones para vivir en Costa Rica, según nuevo estudio

La UCR evaluó los 82 cantones del país y confirmó una amplia brecha entre la GAM y las zonas periféricas.

Costa Rica tiene cantones donde la infraestructura, la innovación y la calidad de vida concentran oportunidades. También tiene territorios donde la conectividad, el empleo y la actividad empresarial siguen siendo desafíos estructurales. Esa diferencia quedó retratada en el nuevo Índice de Competitividad Cantonal (ICC) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El estudio, elaborado por la Escuela de Economía de la UCR, evaluó el desempeño de los 82 cantones del país a partir de variables económicas, laborales, institucionales y sociales. Los resultados muestran una tendencia sostenida: los cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) continúan dominando los primeros lugares, mientras las zonas fronterizas, costeras y periféricas concentran los puntajes más bajos.

Los 10 cantones con mayor competitividad

Los cantones ubicados en categoría “Alta” representan apenas el 12,2 % del país. Todos se encuentran dentro o cerca de la GAM.

1. Belén (73,40)

Belén ocupó el primer lugar nacional. El cantón obtuvo una calificación de 99,84 en el pilar económico y destacó también en innovación, con 84,98 puntos.

2. Escazú (71,98)

Escazú sobresalió por su fortaleza económica y altos niveles de innovación. El informe también resalta sus elevados ingresos y egresos municipales per cápita.

3. San José (66,02)

La capital obtuvo uno de los mejores puntajes en infraestructura, con 82,37 puntos. El índice destaca la cobertura de servicios básicos como agua potable y vías pavimentadas.

4. Santo Domingo (64,96)

El cantón herediano destacó especialmente en calidad de vida. El estudio atribuye su desempeño a altas expectativas de vida y buena infraestructura pública.

5. Heredia (64,51)

Heredia registró la segunda mejor infraestructura del país y altos niveles de innovación, impulsados por exportaciones de alta tecnología.

6. Alajuela (64,36)

El principal punto fuerte de Alajuela fue innovación, con 85,85 puntos. También sobresalió en el ámbito laboral por sus niveles de educación terciaria y actividad industrial.

7. Curridabat (63,60)

Curridabat obtuvo uno de los mejores resultados en infraestructura. El informe señala cobertura total en vías pavimentadas y acceso a internet.

8. Cartago (63,27)

Cartago mostró fortaleza en innovación y desempeño laboral, principalmente por la matrícula en carreras de ciencia y tecnología.

9. Montes de Oca (63,21)

El cantón destacó en infraestructura y especialización laboral. El estudio vincula su desempeño con la concentración de trabajadores calificados.

10. Santa Ana (61,84)

Santa Ana cerró el top 10 con una economía cantonal sólida y altos indicadores de infraestructura.

Los 16 cantones con menor competitividad

La categoría “Baja” agrupa al 19,5 % de los cantones del país. Según el informe, se trata principalmente de territorios fronterizos, costeros o periféricos que enfrentan limitaciones históricas en infraestructura, acceso a servicios, dinamismo económico y capacidad institucional.

El estudio también identifica patrones comunes: baja conectividad a internet, débiles niveles de innovación, escasa diversificación empresarial y rezagos educativos, especialmente en cobertura de inglés y secundaria.

1. Talamanca (30,31)

Talamanca obtuvo el puntaje más bajo del país. Su principal rezago aparece en Innovación, con apenas 6,67 puntos. También presenta graves deficiencias en Infraestructura (19,23), incluyendo calificaciones de 0,00 en acceso a agua potable, cobertura eléctrica por km² y velocidad de red móvil 3G y 4G.

2. Los Chiles (31,74)

El cantón registra resultados críticos en Innovación (12,67) y en el pilar Laboral (23,16). El informe destaca coberturas muy bajas de inglés en primaria (23,10) y educación secundaria (20,66).

3. Buenos Aires (32,86)

Sus mayores desafíos se concentran en Innovación (14,18) y en el pilar Económico (23,34). El índice atribuye parte de ese resultado a la ausencia de exportaciones de alta tecnología.

4. Turrubares (34,06)

Turrubares muestra uno de los peores desempeños económicos del país, con 17,91 puntos en ese pilar. Además, presenta severas limitaciones de infraestructura: obtuvo 0,00 en acceso a internet residencial y cobertura de red móvil 3G y 4G.

5. Matina (34,40)

El informe identifica rezagos en Innovación (19,96) y Calidad de Vida (42,67). Uno de los indicadores más críticos es esperanza de vida, donde alcanza apenas 14,09 puntos.

6. Corredores (36,71)

El principal factor que afecta a Corredores es el entorno Empresarial, con solo 17,67 puntos. También muestra bajos niveles de innovación y limitada actividad económica.

7. Upala (36,74)

El cantón enfrenta debilidades en Gobierno (24,71) y Empresarial (25,93). El estudio también detecta barreras laborales importantes, reflejadas en una cobertura de inglés en primaria de apenas 16,73 puntos.

8. Golfito (37,08)

Golfito registra bajos niveles en Innovación (15,43) y en el pilar Económico (20,22). El informe señala la ausencia de exportaciones de alta tecnología como uno de los factores que explican el resultado.

9. Sarapiquí (37,88)

Sarapiquí enfrenta dificultades en el dinamismo Económico (25,93) y en la gestión del Gobierno local (28,55). Además, el acceso a agua potable en viviendas obtuvo una calificación de apenas 2,28.

10. León Cortés (37,94)

El cantón presenta uno de los resultados empresariales más bajos del país: 2,85 puntos. El informe atribuye esa cifra a la escasa diversidad y concentración de actividades económicas.

11. Guatuso (38,54)

Guatuso combina rezagos en el área Económica (23,05) y Laboral (28,55). El estudio señala como uno de sus principales problemas la cobertura nula de inglés en escuelas primarias.

12. Acosta (38,74)

El desempeño de Acosta se ve limitado por debilidades Empresariales (25,17) y Económicas (26,30). También registra rezagos en acceso a internet residencial y obtuvo 0,00 en prevención y mitigación ambiental municipal.

13. La Cruz (38,96)

La Cruz aparece entre los cantones con menor Innovación del país, con 11,12 puntos. El informe relaciona este resultado con baja conectividad a internet en escuelas y colegios.

14. Tarrazú (39,35)

El principal problema de Tarrazú se concentra en el pilar Empresarial, donde apenas alcanza 10,17 puntos. También presenta bajos niveles de especialización laboral y educación.

15. Siquirres (39,69)

Siquirres registra bajos puntajes en Innovación (23,65) y Gobierno (28,00). El informe detecta además cuellos de botella administrativos en la entrega de patentes comerciales.

16. Parrita (39,88)

Parrita presenta sus mayores debilidades en Innovación (26,51), Empresarial (30,05) y Laboral (36,53). El estudio señala dificultades para atraer fuerza laboral y generar crecimiento sostenido del empleo formal.

¿Cómo se construyó el índice?

El Índice de Competitividad Cantonal fue desarrollado por María Paola Zúñiga, Gabriel Madrigal, Leonardo Soto y Shirley Álvarez, investigadores de la Escuela de Economía de la UCR.

Para elaborar el ranking, el informe utilizó información de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Procomer, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Contraloría General de la República y municipalidades.

La metodología analiza 37 variables agrupadas en siete pilares: económico, gobierno, infraestructura, empresarial, laboral, innovación y calidad de vida. Cada indicador se normaliza en una escala de 0 a 100 y el resultado final corresponde al promedio de esos siete componentes.

Según el informe, el promedio nacional mostró una ligera mejora respecto al año anterior. Sin embargo, persisten rezagos importantes en innovación, infraestructura y entorno empresarial fuera de la GAM.