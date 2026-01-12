Costa Rica es el país con mejor reputación de Latinoamérica, según estudio global para inversión y turismo

Costa Rica es el país con mejor reputación de América Latina, según el estudio RepCore Nations 2025, elaborado por Reputation Lab. El análisis evaluó cómo perciben a los países latinoamericanos las principales economías industrializadas del mundo y colocó a Costa Rica en el primer lugar regional, por encima de Perú y Puerto Rico.

El estudio se basó en la opinión pública de los países del G7 —Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón y Canadá—, que analizaron a 20 naciones de América Latina. En ese contexto, Costa Rica obtuvo la calificación más alta de la región.

Uno de los principales hallazgos es el peso que tienen los factores ASG —ambientales, sociales y de gobernanza— en la construcción de la reputación país. Para las audiencias del G7, los aspectos éticos y el desempeño ambiental resultan decisivos. En ambas dimensiones, Costa Rica lideró el puntaje general.

El informe también midió la reputación dentro de América Latina. A partir de la evaluación de las seis mayores economías de la región —Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú—, Costa Rica se ubicó en la tercera posición, por detrás de Uruguay y Brasil. El resultado confirma una percepción positiva sostenida, incluso en comparación con países de mayor tamaño económico.

Más allá de la imagen, el estudio subraya que la reputación país tiene efectos económicos medibles. Según el análisis de series históricas que cruza datos de ONU Turismo y ONU Comercio y Desarrollo con el indicador RepScore, un aumento de un punto en la reputación se asocia, en promedio, con un crecimiento del 7,2% en el valor económico de las llegadas de turistas y con un incremento del 1% en la inversión extranjera directa.

La metodología del RepCore Nations 2025 se apoyó en más de 61.000 encuestas realizadas en 38 países. Para los analistas, este volumen de datos consolida al estudio como una referencia internacional sobre percepción, confianza y competitividad. En ese escenario, Costa Rica destaca como un país admirado por su liderazgo ambiental, su institucionalidad y su calidad de vida, atributos que refuerzan su proyección internacional y su atractivo económico.