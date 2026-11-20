Jorge Villalobos Loaiza, uno de los creadores del Festival de la Luz junto al exalcalde de San José, Johnny Araya, no ocultó su profunda preocupación acerca de las decisiones tomadas por la actual administración municipal josefina.

Para el organizador, quien estuvo a cargo de la producción desde la primera edición en 1996 hasta el 2023, la determinación de eliminar por completo las tradicionales carrozas iluminadas para sustituirlas por figuras inflables desvirtúa la identidad del evento y consumaría el alejamiento del sector empresarial.

Para el exfuncionario, el evento josefino perdió el rumbo artístico y la categoría de referente internacional que ostentó durante más de 25 años.

“La esencia del festival son bandas y carrozas. La magia de la luz y de la fantasía la dan las carrozas, mientras que la magia musical la dan las bandas”, sentenció Villalobos.

“Este año van a traer diez globos; sé que de esos diez, siete van montados sobre una plataforma. Un globo inerte en una plataforma no tiene magia, no tiene fantasía. La esencia de un globo es flotar libremente. Creo que ahí el alcalde se equivocó por completo al quitar las carrozas”, agregó.

Jorge Villalobos Loaiza durante su paso por la organización del Festival de la Luz. (Cortesía/La Nación)

El productor retirado aclaró que la idea de introducir globos al estilo de los espectáculos estadounidenses no es un concepto nuevo, pues su equipo de trabajo lo analizó y descartó en administraciones pasadas por inviabilidad logística en las calles josefinas.

“En una oportunidad, con el anterior alcalde, estuvimos dispuestos a traer los globos de Estados Unidos. Era un espectáculo costoso, pero había presupuesto e interés. Cuando la empresa productora vino al país a inspeccionar el recorrido, vimos que era imposible”, aseguró Villalobos.

“Hay cables en el Paseo Colón que chocaban con las estructuras y los semáforos a lo largo de la Avenida Segunda bloqueaban el paso. Tuvimos que abortar la idea. Por temas técnicos y de concepto, como productor yo jamás hubiera metido un globo al Festival de la Luz”, agregó.

Tras su paso por la producción en San José y Alajuela, Jorge Villalobos colaboró con el diseño conceptual de la carroza para el nuevo desfile Flores de Navidad en Heredia. (Alonso Tenorio/La Nación)

Pérdida de patrocinadores

Según relató Villalobos, el deterioro del desfile capitalino no comenzó con los globos, sino con los problemas de coordinación y los cambios experimentados en las últimas ediciones, especialmente tras el retraso operativo de más de una hora en 2024 y el posterior traslado de la ruta hacia el Parque Metropolitano La Sabana.

Estas decisiones, afirmó, terminaron por romper la confianza de la empresa privada.

“El retraso de aquella edición hizo que las últimas carrozas y bandas desfilaran casi sin público a altas horas de la noche. Yo recibía llamadas de directores de bandas desesperados a las diez de la noche varados en el Parque María Auxiliadora sin poder arrancar. Al año siguiente decidieron moverlo a La Sabana, lo cual me pareció un grave error: se llegó al punto más bajo en la historia con solo cinco carrozas, y todas del sector público”, explicó el exproductor.

Ese desgaste de imagen alejó a los inversionistas comerciales que históricamente financiaban la confección de las carrozas de mayor complejidad técnica.

“A inicios de este año conversé directamente con el director de mercadeo de uno de los bancos más grandes del país y fue muy claro: ‘Jorge, el Festival de la Luz ya no es un evento bueno para que una marca vaya’. La marca del festival quedó muy maltratada y por eso nadie quiso inscribir carrozas este año”, explicó el antiguo coordinador.

“Las empresas cuidan su imagen y no van a invertir en un evento rodeado de críticas y desorganización. Es frustrante y doloroso ver cómo un evento que compitió al nivel de los más grandes de América Latina ha caído en esta situación por decisiones políticas de la alcaldía, y el jerarca tendrá que apechugar con eso”, continuó.

La exclusión de las carrozas también dejó secuelas en la economía de los talleres artesanales locales, según denunció Villalobos: “Esto afectó laboralmente a muchísima gente: carpinteros, soldadores, pintores, costureras, electricistas y artesanos. En la Municipalidad de San José existía un personal con una capacidad técnica envidiable; usted les daba una escoba y salía volando y tirando escarcha”.

“No entiendo por qué ni siquiera aprovecharon ese recurso propio para elaborar la carroza institucional del ayuntamiento y prefirieron contratar afuera estructuras planas y sin magia”, cuestionó.

Jorge Villalobos Loaiza durante el Festival Alajuela Brilla. (Cortesía/La Nación)

Diego Miranda, alcalde de San José, responde a Jorge Villalobos

Este viernes 13 de noviembre, el alcalde josefino Diego Miranda presentó en conferencia de prensa la agenda de actividades navideñas de la capital.

Tras confirmar la realización del Festival de la Luz, así como otros eventos como el Band Fest y festivales culturales en varios distritos del cantón, habló con La Nación sobre algunos de los temas que Jorge Villalobos tocó en esta entrevista.

Con respecto al transporte de los globos y el recorrido que realizarán, explicó que los de menor tamaño se ubicarán en plataformas. Al inicio del paseo serán inflados e irán por el camino sobre esos medios de transporte. Los tres más grandes se llenarán con helio y por esto harán su recorrido elevados a una altura considerable para la seguridad del público.

El alcalde aseguró que el cambio del trayecto se implementó específicamente para evitar que los globos peguen con el cableado eléctrico.

“Cambiamos la ruta por la seguridad de la gente, precisamente porque sabemos que si un globo choca con un cable o un árbol, puede generar alguna dificultad o algún riesgo para las personas que están en el evento. Lo primero aquí es la seguridad de las familias”, agregó.

Sobre las declaraciones de Villalobos de que el Festival de la Luz sufrió un desgaste en su imagen, Miranda expresó que, de ser así, todo inició desde mucho antes, cuando Villalobos estuvo al frente de la organización. “El último festival que hizo tuvo muchos cuestionamientos en las contrataciones que se hicieron a última hora”, espetó.

Además, Miranda recalcó que, pese a señalamientos como los de Villalobos o del exalcalde Johnny Araya, desde su administración le “han cambiado la cara a la Municipalidad”.

“Más allá de que haya gente que quiera entronizarse en puestos públicos para hacer de los recursos públicos parte de sus intereses particulares, nosotros hemos combatido eso y por eso hemos tenido una gran factura en este Festival de la Luz; pero esa factura la vamos a compensar con el apoyo del pueblo costarricense”, aseveró.

Alajuela sigue en pie y Heredia confirma desfile propio

Según agregó Jorge Villalobos, el interés por los festivales de las familias costarricenses se desplazó hacia las provincias y mencionó como ejemplo el caso de Alajuela Brilla (5 de diciembre), certamen que él mismo ayudó a fundar hace tres años y que, según sus registros, superó en audiencia televisiva al festejo de San José desde su arranque.

Respecto a la consulta de La Nación acerca de si llegó a sentir algún tipo de presión respecto a la implementación o no implementación de las carrozas y sus respectivos patrocinadores en Alajuela Brilla, el productor aseguró que el alcalde Roberto Thompson nunca lo mencionó.

“No, nunca. Siempre ha existido una gran disposición de las empresas en colaborar... Me parece que las empresas no van a un evento si el evento ya no cumple con normas de calidad, porque las marcas tienen un costo. Tiene un costo y llevar una marca a un evento que ya tiene crítica y todo, pues las empresas no arriesgan”, explicó.

Según su testimonio, la razón por la cual Villalobos se desvinculó de Alajuela Brilla fue un acuerdo mutuo: “Con Alajuela yo ya desde el año pasado me retiré. Les ayudé a montar un poco el evento, pero como yo me involucré en política, tanto al alcalde como a mí nos pareció que no era conveniente. Entonces preferí dejarlo, pero en Alajuela hay un buen equipo”.

Además, en ese mismo escenario de descentralización, Villalobos reveló que el cantón central de Heredia formalizó su ingreso a las festividades de fin de año con un nuevo desfile masivo denominado “Flores de Navidad”, proyecto en el que colaboró como asesor sobre el diseño conceptual de la carroza municipal y recomendaciones logísticas o acerca de la elección de las bandas.

“Este año el alcalde y el vicealcalde Heredia han decidido hacer un desfile de Navidad también con mucha magia, fantasía, luz. Van a tener 10 bandas, las 10 mejores bandas del país. Este evento va a ser el domingo 13 de diciembre, a las 6 de la tarde, y van a tener carrozas también”, adelantó.

Según Jorge Villalobos Loaiza, la esencia de un festival navideño radica en la combinación de bandas y carrozas iluminadas. (Cortesía/La Nación)

Motivación intacta tras el retiro

A pesar de estar formalmente jubilado de la administración pública y desvinculado de compromisos contractuales, Villalobos aseguró que continuará ofreciendo asesoría a las municipalidades y comités cantonales que busquen montar espectáculos familiares con rigurosidad técnica.

“Lo que a mí me motiva a seguir contestando llamadas y colaborando cuando me piden consejo es sacarle una sonrisa a un niño, en especial a aquel que no tiene posibilidades económicas de viajar a ver un parque temático en el extranjero”, expresó el comunicador.

“Ver a un niño en la acera emocionado por una carroza con personajes, escuchando una banda o saludando a un duende es el motivo real por el que creamos esto en 1996. El Festival de la Luz era patrimonio de la ilusión infantil, por eso duele ver su deterioro en la capital, pero me alegra ver que cantones como Heredia y Alajuela están llenando ese espacio con seriedad”, concluyó el periodista.



