El Festival de la Luz 2026 tendrá como mariscal a la Benemérita Cruz Roja Costarricense durante el desfile que recorrerá las calles de San José el próximo sábado 12 de diciembre a partir de las 6 p. m.

El anuncio se dio a conocer este viernes 27 de noviembre en una conferencia de prensa dirigida por el alcalde de San José, Diego Miranda.

“Hoy tengo el honor de anunciar a una institución hermana que representa lo mejor de nuestro compromiso como sociedad: la Benemérita Cruz Roja Costarricense será el Mariscal del Festival de la Luz 2026. Nos llena de orgullo que una institución con 141 años de vida y de servicio a Costa Rica ocupe hoy este lugar tan especial en nuestro Festival de la Luz”, expresó Miranda.

También agregó: “Esta designación es un reconocimiento a quienes todos los días están dispuestos a acudir al llamado de una persona que necesita ayuda, atender una emergencia y a trabajar salvando vidas”.

Dyanne Marenco, presidenta de la institución, recibió el reconocimiento por parte de la municipalidad.

“A lo largo de los años hemos recibido muchas muestras de cariño, pero tengo que decir que es la primera vez dentro de la historia del Festival de la Luz y de la Cruz Roja en que recibimos este honor... Hoy el reconocimiento es a las 7.000 personas cruzrojistas, pero también a quienes han partido de este mundo utilizando el uniforme de salvavidas”, señaló.

Este año el festival tendrá diversos cambios, entre ellos el recorrido, pues en esta edición saldrá desde la plaza de la Democracia hasta la Torre Mercedes, atravesando paseo Colón.

Además, la organización apostó por una experiencia distinta al formato tradicional de bandas y carrozas; esto después de que varias instituciones se retiraran de la actividad con sus carros alegóricos. Para esta ocasión, habrá un desfile con tres globos aéreos tipo zepelín, siete globos inflables iluminados, 14 bandas y seis espectáculos de piso.

Festival de la Luz contará con bandas, globos inflables y ahora la presencia de cruzrojistas en el recorrido. (Facebook)

Bandas, pasacalles y actividades previas

La jornada del 12 de diciembre comenzará desde temprano con el Band Fest en el Estadio Nacional, de 8 a. m. a 1 p. m. El recinto abrirá sus puertas para un público de 12.000 personas.

Las agrupaciones seleccionadas para esta edición son:

Banda CEDES Don Bosco

Banda de Sarchí

Banda Comunal de Orotina

CMI Marching Band

Banda Municipal de Acosta

Banda Comunal La Fortuna

Banda Colegio Nuestra Señora de los Desamparados

Mercedes Marching Band

Banda Municipal de Tibás

Banda Municipal de Zarcero

Banda Municipal de Puriscal

Banda Municipal de Alajuela

Banda Municipal de San José

Banda de Música La Primavera

Posteriormente, a las 3 p. m., se realizará el tradicional pasacalles entre la plaza de la Democracia y la Torre Mercedes, con la participación de más de 1.500 artistas, distribuidos en 17 agrupaciones de folclor, danza urbana, mascaradas y música.