Festival de la Luz, música, cultura, gastronomía y más: esta es la agenda de San José para Navidad

Este viernes 13 de noviembre, la Municipalidad de San José dio por inaugurado el Mes de la Luz, una serie de actividades decembrinas para celebrar la Navidad en la capital, donde destaca, por supuesto, el evento principal: el Festival de la Luz.

En conferencia de prensa, el alcalde Diego Miranda, junto con el productor Alex Cuadra y Marcela Villalobos, jefa del departamento de Servicios Culturales de la alcaldía, dieron a conocer los pormenores de las diferentes actividades que se realizarán en San José.

El Festival de la Luz será el sábado 12 de diciembre, a partir de las 6 p. m. El recorrido de esta edición cambió y será desde la plaza de la Democracia hasta la Torre Mercedes, atravesando el paseo Colón.

Este año la organización apostó por una experiencia distinta al formato tradicional de bandas y carrozas; esto después de que varias instituciones se retiraran de la actividad con sus carros alegóricos. Para esta ocasión, entonces, habrá un desfile con tres globos aéreos tipo zepelín, siete globos inflables iluminados, 14 bandas y seis espectáculos de piso.

Bandas, pasacalles y actividades previas

La jornada del 12 de diciembre comenzará desde temprano con el Band Fest en el Estadio Nacional, de 8 a. m. a 1 p. m. El recinto abrirá sus puertas para un público de 12.000 personas.

El alcalde Diego Miranda anunció el inicio del Mes de la Luz con actividades organizadas por la Municipalidad de San José para celebrar la Navidad. (Jessica Rojas)

Las agrupaciones seleccionadas para esta edición son:

Banda CEDES Don Bosco

Banda de Sarchí

Banda Comunal de Orotina

CMI Marching Band

Banda Municipal de Acosta

Banda Comunal La Fortuna

Banda Colegio Nuestra Señora de los Desamparados

Mercedes Marching Band

Banda Municipal de Tibás

Banda Municipal de Zarcero

Banda Municipal de Puriscal

Banda Municipal de Alajuela

Banda Municipal de San José

Banda de Música La Primavera

Posteriormente, a las 3 p. m., se realizará el tradicional pasacalles entre la plaza de la Democracia y la Torre Mercedes, con la participación de más de 1.500 artistas distribuidos en 17 agrupaciones de folclor, danza urbana, mascaradas y música.

Otras actividades

La agenda navideña de la capital inicia el 30 de noviembre con la iluminación de San José.

Además, la fiesta navideña también tendrá festivales en varios distritos josefinos donde habrá oferta gastronómica, emprendimientos, actividades deportivas, música y pasacalles. El calendario confirmado es el siguiente:

Zapote: sábado 14 de noviembre, de 12 m. a 8 p. m., en el Polideportivo de Zapote.

sábado 14 de noviembre, de 12 m. a 8 p. m., en el Polideportivo de Zapote. Catedral: domingo 15 de noviembre, de 12 m. a 8 p. m., en el bulevar del Liceo de Costa Rica, MOPT y plaza Víquez.

domingo 15 de noviembre, de 12 m. a 8 p. m., en el bulevar del Liceo de Costa Rica, MOPT y plaza Víquez. San Francisco: sábado 21 de noviembre, de 12 m. a 8 p. m., en el parque La Copa.

sábado 21 de noviembre, de 12 m. a 8 p. m., en el parque La Copa. Pavas: domingo 22 de noviembre, de 12 m. a 8 p. m., en la cancha de Santa Fe de Pavas.

domingo 22 de noviembre, de 12 m. a 8 p. m., en la cancha de Santa Fe de Pavas. Hospital: viernes 27 de noviembre, de 12 m. a 8 p. m., en el sector Pan Nuestro, en barrio Cuba.

viernes 27 de noviembre, de 12 m. a 8 p. m., en el sector Pan Nuestro, en barrio Cuba. San Sebastián: sábado 28 de noviembre, de 12 m. a 8 p. m., en el parque Los Héroes, en Paso Ancho.

sábado 28 de noviembre, de 12 m. a 8 p. m., en el parque Los Héroes, en Paso Ancho. Mata Redonda: viernes 4 de diciembre, de 2 p. m. a 8 p. m., en el parque República del Perú.

viernes 4 de diciembre, de 2 p. m. a 8 p. m., en el parque República del Perú. Merced: sábado 5 de diciembre, de 12 m. a 8 p. m., en el Liceo de San José, calle Turcios, avenida 15.

sábado 5 de diciembre, de 12 m. a 8 p. m., en el Liceo de San José, calle Turcios, avenida 15. La Uruca: domingo 6 de diciembre, de 12 m. a 8 p. m., en la cancha de fútbol de la plaza de La Uruca.

domingo 6 de diciembre, de 12 m. a 8 p. m., en la cancha de fútbol de la plaza de La Uruca. Carmen: domingo 20 de diciembre, de 10 a. m. a 2 p. m., en el Polideportivo de Aranjuez.

El gobierno local informó que en los próximos días comunicará los detalles operativos sobre cierres viales, transporte público, accesibilidad y medidas de seguridad para quienes asistan al Festival de la Luz.