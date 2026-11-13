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Festival de la Luz, música, cultura, gastronomía y más: esta es la agenda de San José para Navidad

Las actividades inician el 30 de noviembre con la iluminación de la capital

Festival de la Luz
El Festival de la Luz se realizará el sábado 12 de diciembre por las calles de San José. Este año no contará con carrozas, en su lugar habrá globos inflables. Facebook
Jessica Rojas Ch.