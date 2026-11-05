Alajuela Brilla regresa con 35 bandas y 6 carrozas: Conozca la fecha, ruta y horarios del desfile

La ciudad de los mangos se vestirá de luz, música y espíritu festivo con la llegada de la tercera edición del Festival Alajuela Brilla, actividad navideña que reunirá un despliegue artístico compuesto por 6 carrozas temáticas y 19 agrupaciones musicales de diversos rincones del territorio nacional.

El desfile arrancará a las 3 p. m. del sábado 5 de diciembre y tendrá un recorrido total de dos kilómetros. Su de partida será Plaza Tropi, desde donde el contingente avanzará sobre la conocida calle ancha hasta llegar a las inmediaciones de Plaza Real, se dirigirá lurgo hacia el Colegio María Auxiliadora (María Pacheco) y concluirá formalmente en el costado norte de la Escuela Guatemala.

Para esta ocasión, la dedicatoria oficial será para la labor social del Hogar de Ancianos Santiago Crespo Calvo, institución declarada Benemérita de la Patria.

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