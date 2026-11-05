Alajuela Brilla regresa con 35 bandas y 6 carrozas: Conozca la fecha, ruta y horarios del desfile

La ciudad de los mangos se vestirá de luz, música y espíritu festivo con la llegada de la tercera edición del Festival Alajuela Brilla, actividad navideña que reunirá un despliegue artístico compuesto por 6 carrozas temáticas y 19 agrupaciones musicales de diversos rincones del territorio nacional.
El desfile arrancará a las 3 p. m. del sábado 5 de diciembre y tendrá un recorrido total de dos kilómetros. Su de partida será Plaza Tropi, desde donde el contingente avanzará sobre la conocida calle ancha hasta llegar a las inmediaciones de Plaza Real, se dirigirá lurgo hacia el Colegio María Auxiliadora (María Pacheco) y concluirá formalmente en el costado norte de la Escuela Guatemala.
Para esta ocasión, la dedicatoria oficial será para la labor social del Hogar de Ancianos Santiago Crespo Calvo, institución declarada Benemérita de la Patria.
Durante la conferencia de prensa, Humberto Vindas, presidente de la Junta Directiva, Ana Picado, administradora, y los residentes José Ángel García e Irene Rojas recibieron un reconocimiento en representación del centro geriátrico.
El apartado musical del festival ofrecerá una amplia jornada dividida en dos bloques horarios, sumando la participación de 35 agrupaciones de diversas partes del país.
La fiesta arrancará desde temprano con un nutrido desfile preliminar compuesto por 20 bandas estudiantiles y comunales:
Banda Colegio Redentorista San Alfonso
Banda Estudiantil Escuela Ascención Esquivel Ibarra
Banda Instituto de Alajuela
Banda Liceo San José de Alajuela
Banda CTP Carrizal
Banda Comunal de Ciruelas
Banda Rítmica Gabriela Mistral
Banda Comunal Los Ángeles
Banda Rítmica Julia Fernández Rodríguez
Banda CTP Invu Las Cañas
Banda Distrital de Turrúcares
Banda Liceo de Tambor
Banda 506 de San Carlos
Banda Rítmica Montes de Oca
Banda Latina Juan Viñas
Banda Unión Guanacasteca
Banda Sabor Barbareño
Banda Comunal de Siquirres
Banda Rítmica de Puntarenas
Banda Ritmo Latino Alajuelense
Posteriormente, a partir de las 6 p. m., dará inicio el desfile estelar de Alajuela Brilla, en el que intervendrán 15 agrupaciones adicionales:
Banda Comunal La Fortuna
Banda de Sarchí
Banda Rítmica de Limón
Mercedes Marching Band
Banda Municipal de Naranjo
Banda CEDES Don Bosco
Banda Municipal de Zarcero
Banda Municipal de Pococí
Banda Municipal de Tibás
Banda Comunal de Palmar Norte
Banda Municipal de Nicoya
Firebird Marching Band
Banda Cristiana Tsidkenu
Banda Nuestra Señora de Desamparados
Banda Municipal de Alajuela
Sumado a esto, el color y la fantasía sobre ruedas estarán a cargo de 6 vistosas carrozas pertenecientes a la Municipalidad de Alajuela, Grupo Mutual, Corporación Lady Lee (City Mall), Toros a la Tica y Grupo Purdy, Instinto Viajero y la empresa Pequeño Mundo, la cual es alegórica de los mariscales.