Alajuela Brilla llenó de color a la ciudad de los Mangos: vea las fotos de una noche de luz y alegría

El festival alajuelense tuvo lugar este 6 de diciembre y recorrió la mitad de la Calle Ancha, vía que encierra el centro del cantón

Por Juan Pablo Sanabria

Eran muchas las expectativas y, por fin, el festival Alajuela Brilla llegó este sábado 6 de diciembre para cambiarle la cara al centro de la ciudad y hacer disfrutar a miles de personas.








Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

