Alajuela Brilla llenó de color a la ciudad de los Mangos: vea las fotos de una noche de luz y alegría

Eran muchas las expectativas y, por fin, el festival Alajuela Brilla llegó este sábado 6 de diciembre para cambiarle la cara al centro de la ciudad y hacer disfrutar a miles de personas.

El evento tomó la Calle Ancha desde las 2 p. m., cuando un pasacalles calentó el ambiente y brindó espectáculo a quienes ya tenían fijo su espacio en la acera. Al ser las 6 p. m. llegó el momento más esperado: comenzaron a desfilar las 7 carrozas y 13 bandas.

Aunque hubo algunos momentos de lluvia, al final el clima fue compasivo y escampó, para alivio de los espectadores.

A continuación, le dejamos varias imágenes que retratan la alegría y la luz que se vivió en Alajuela Brilla.

Santa Claus y su trineo fueron protagonistas de la carroza de Decasa en Alajuela Brilla. (Jose Cordero/José Cordero)

Las bandas iluminaron la noche con llamativas coreografías y sus arreglos musicales. (Jose Cordero/José Cordero)

Fifco dijo presente en Alajuela Brilla con esta carroza. (Jose Cordero/José Cordero)

La Asociación de Bomberos Veteranos también desfiló en Alajuela Brilla. (Jose Cordero/José Cordero)

El Centro de Enseñanza Especial y Rehabilitación de Alajuela fue el mariscal del evento. Ellos desfilaron con la carroza de Pequeño Mundo. (Jose Cordero/Jose Cordero)

Miles de personas se dieron cita desde horas de la tarde para disfrutar de Alajuela Brilla. En sillas, en el suelo o de pie, lo que importaba era pasarla bien. (José Cordero)