Alajuela Brilla no inició como se esperaba... hasta que la noche sonrió

El festival Alajuela Brilla inició con un pasacalles durante una tarde nublada.

El festival Alajuela Brilla ya toma las calles de la ciudad de los Mangos, donde miles de personas se dieron cita para vivir una noche cargada de luz, alegría y música. Sin embargo, recién empezado el desfile de carrozas y bandas, ocurrió algo que nadie quería.

Para estas épocas decembrinas, lo esperable es que Alajuela hubiera prestado una escena perfecta, con ese clima navideño de lindas tardes y vientos alisios. No obstante, los primeros días de este mes han estado pasados por agua y hoy no fue la excepción.

Al ser las 6:30 p. m. y tras una tarde nublada, la lluvia se soltó en el centro de Alajuela y desde entonces, continuó persistente sin llegar a ser un aguacero, hasta que a eso de las 7:15 escampó.

A pesar de las inclemencias climáticas, los presentes pusieron buena cara y se mantuvieron en sus lugares disfrutando del evento. Sabia decisión, pues la noche les sonrió, y el clima mejoró.

De momento, por la Calle Ancha de Alajuela, pasó un llamativo desfile de carros antiguos. Además, ya tuvieron salida las carrozas de Pequeño Mundo, Decasa y Fifco.

También, han tenido protagonismos varias bandas, como la Municipal de Alajuela – Sarchí, la Mercedes Marching Band y la Banda de Palmar Norte.

Aún faltan por desfilar las carrozas de Corporación Lady Lee – City Mall, Municipalidad de Alajuela, Grupo Mutual y Banco Nacional. Se tiene previsto que el festival termine a las 10 p. m.