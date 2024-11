Heidi Klum encantó con su E. T. en Halloween y otras famosas no se quedaron atrás

Cada año, las redes sociales de los famosos se llenan de disfraces originales y bien producidos para celebrar Halloween, y este 2024 no fue la excepción.

Una de las celebridades que más destacó fue la modelo Heidi Klum, quien decidió, junto a su esposo, el músico Tom Kaulitz de la banda Tokio Hotel, disfrazarse como unas versiones muy particulares del querido extraterrestre E.T. En el caso de Klum, su alienígena tenía rizos rubios y un divertido sombrero.

Otro estilo popular entre las famosas es reinterpretar personajes de terror dándoles un toque sensual. Esto fue lo que hizo la mexicana Belinda, quien publicó varios disfraces, entre los que destacaron el del payaso de la película It y el de la novia de Frankenstein.

En el caso de Paris Hilton, ella optó por rendir homenaje a una artista que admira mucho: Britney Spears. La modelo y cantante se vistió como la intérprete en el video del éxito Oops!...I Did It Again.

Las hermanas Kardashian no podían faltar en esta celebración, lideradas en esta ocasión por Kim, quien sorprendió disfrazada de lagarto albino, mientras que su hermana Kylie deslumbró con su interpretación de Barbarella, la protagonista de la película del mismo nombre que se estrenó en 1968.

Por último, presentamos a la cantante Christina Aguilera, con una particular y espeluznante interpretación de Drácula, que además de sexy, resultó realmente escalofriante.

Para Halloween, Kyle Jenner echó mano de la nostalgia con su disfraz de Barbarella. (Instagram)

Christina Aguilera optó por algo terrorífico, su propia versión sexy de Drácula en Halloween.

Kim Kardashian fue más allá con su disfraz de Halloween y se vistió como un lagarto albino.

La mexicana Belinda decidió hacer un homenaje a la novia de Frankestein para Halloween.

Si no supiéramos que es Paris Hilton, bien podría pensarse que es Britney Spears. (Instagram)