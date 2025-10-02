Viva

Heidi Klum casi cae al salir de fiesta en París, pero su reacción dejó a todos sorprendidos

La modelo asistió al evento From Paris With Love con un atuendo elegante, pero casi se cae al salir del lugar.

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La modelo Heidi Klum asistió a la alfombra roja antes de la ceremonia de apertura de la 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, el 27 de agosto de 2025 en el Lido de Venecia. (Foto de Stefano Rellandini
La supermodelo perdió el equilibrio al salir de una fiesta en París, pero logró evitar una caída justo a tiempo. (STEFANO RELLANDINI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaHeidi KlumFrancia
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.