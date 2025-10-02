Heidi Klum casi cae al salir de fiesta en París, pero su reacción dejó a todos sorprendidos

La supermodelo perdió el equilibrio al salir de una fiesta en París, pero logró evitar una caída justo a tiempo.

Un incidente inesperado marcó la salida de Heidi Klum de una fiesta en París. La modelo de 52 años casi se cae la noche del martes 1.° de octubre, luego de asistir al evento From Paris With Love, organizado por la firma Karl Lagerfeld en el local Yoyo, durante la Semana de la Moda.

Mientras salía del lugar, Klum perdió el equilibrio, pero logró estabilizarse instantes antes de caer. El momento fue captado por varios asistentes.

La modelo y presentadora asistió al evento con un atuendo completamente negro, compuesto por un macacón de alfaiataría con escote en V, sandalias de tiras altas y una pequeña bolsa negra. Como complemento, usó unos lentes de sol oversized.

Poco antes del evento en París, Heidi Klum llamó la atención en redes sociales por una imagen compartida con sus seguidores. La modelo posó completamente desnuda en una foto tomada en la isla de St. Barths, en el Caribe.

Esa imagen fue parte de una sesión en la que, según medios franceses, la también presentadora agradeció en francés el reconocimiento recibido en un periódico local.

St. Barths es un destino habitual de vacaciones para Heidi Klum. Visita la isla en compañía de su esposo, el guitarrista Tom Kaulitz, de 35 años. En otras ocasiones, también ha sido fotografiada en la playa sin la parte superior del traje de baño.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.