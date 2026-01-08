HBO Max inicia recortes en su animación y elimina títulos históricos de Batman y Superman

HBO Max retirará desde el 31 de enero decenas de series y películas animadas de DC y caricaturas clásicas como 'Tom y Jerry'.

HBO Max eliminará series y películas animadas emblemáticas de su catálogo a partir del 31 de enero, una decisión que afectará a producciones históricas de personajes como Batman, Superman y otras franquicias que marcaron a varias generaciones.

La plataforma inició el 2026 con cambios significativos en su biblioteca de animación. Entre los contenidos que dejarán de estar disponibles figuran títulos clave del universo DC, así como caricaturas consideradas clásicos de la televisión infantil.

Entre las series animadas que ya no podrán verse se encuentran Superman: La serie animada, Batman del Futuro, Batman: El valiente, The Batman (2004) y Linterna Verde: La serie animada.

También desaparecerán largometrajes animados como All-Star Superman, Batman: Mala Sangre y Liga de la Justicia: Crisis en Tierras Infinitas – Parte Tres.

La lista incluye además una extensa selección de títulos centrados en Batman, entre ellos Batman: La máscara del fantasma, Batman: Año uno, Batman Ninja, Batman y las Tortugas Ninja, Batman: Alma de dragón y Batman: El regreso del enmascarado.

Otras producciones que saldrán del servicio son Superman/Batman: Enemigos públicos, La muerte de Superman, Superman: Hombre del mañana, Superman/Shazam!: El retorno de Black Adam y La Mujer Maravilla.

Caricaturas clásicas también serán retiradas

La salida de contenidos no se limita al universo DC. Tom y Jerry, una de las caricaturas más reconocidas a nivel mundial, también dejará HBO Max.

A esta lista se suman Don Gato y su pandilla, Tom y Jerry Kids, Jóvenes Titanes y Scooby-Doo ¿Dónde estás?, producciones que forman parte de la historia de la animación televisiva.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.