Viva

¿Harry planea su propia ‘corte real’ en Reino Unido para competir con William?

Príncipe Harry quiere fundar su propia corte real en Reino Unido para competir con su hermano William, según el periodista Rob Shuter

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El príncipe Harry quiere una estructura real paralela en Reino Unido para competir con William, si el gobierno le brinda seguridad.
El príncipe Harry quiere una estructura real paralela en Reino Unido para competir con William, si el gobierno le brinda seguridad. (Archivo/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPríncipe HarryPríncipe HrryFamilia real británica
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.