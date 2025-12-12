¿Harry planea su propia ‘corte real’ en Reino Unido para competir con William?

El príncipe Harry quiere una estructura real paralela en Reino Unido para competir con William, si el gobierno le brinda seguridad.

El príncipe Harry estaría preparando una jugada que podría alterar el equilibrio dentro de la monarquía británica. Según una reciente publicación del columnista Rob Shuter, el duque de Sussex buscaría establecer una estructura real paralela en Inglaterra con el objetivo de rivalizar directamente con su hermano, el príncipe William.

El reporte, divulgado en el sitio ShuterScoop, señala que Harry quiere fundar su propia corte real. La iniciativa iría más allá de un simple regreso al Reino Unido, pues tendría la intención de operar bajo sus propios términos.

La primera pieza de este movimiento sería lograr que el gobierno británico reconsidere su petición de seguridad personal, un beneficio que perdió tras renunciar a sus funciones reales en 2020. En ese año, Harry y su esposa Meghan Markle se trasladaron a Estados Unidos con sus hijos, Archie y Lilibet. Desde entonces, el príncipe ha condicionado su regreso a que toda su familia cuente con protección oficial.

En medio de un proceso judicial, su solicitud fue rechazada, pero fuentes citadas por Shuter aseguran que el gobierno podría dar un giro a esa decisión. De concretarse este cambio, Harry volvería al Reino Unido para iniciar una nueva etapa con una operación real independiente.

Una fuente cercana al príncipe dijo que su objetivo no es simplemente regresar, sino crear una base real propia en Londres, con reuniones, actividades públicas y labores voluntarias. El duque no desea ser tratado como visitante en su propio país.

Harry ya habría comenzado el proceso de contratación de personal y de reorganización de sus operaciones bajo la marca Sussex. La decisión sobre la seguridad sería solo el primer paso de una estrategia a largo plazo que busca ampliar su influencia dentro del Reino Unido.

Fuentes indicaron que esto no se trata de un retorno a la estructura de la Casa Real británica, sino de un movimiento para competir con ella. Mientras William ya cuenta con su propia corte como heredero al trono, Harry estaría dando forma a la suya.

De concretarse estos planes, podría generarse una división sin precedentes dentro de la monarquía británica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.