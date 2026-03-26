Harrison Ford grabó escena secreta en ‘E.T.’ que Steven Spielberg eliminó y casi nadie conocía

Una escena con Harrison Ford en 'E.T.' fue grabada pero eliminada. Henry Thomas explicó cómo ocurrió y por qué nunca se vio.

El actor Harrison Ford participó en una escena de la película E.T., el extraterrestre (1982). La secuencia nunca apareció en la versión final. Así lo dio a conocer Henry Thomas, protagonista del filme dirigido por Steven Spielberg.

Thomas, de 54 años, brindó detalles en un pódcast. Indicó que Ford visitaba con frecuencia el set. En ese momento mantenía una relación con la guionista Melissa Mathison. Esa cercanía facilitó su presencia durante el rodaje.

El actor explicó que Spielberg insistió en incluir a Ford en la película. Señaló que el intérprete rechazó la idea en varias ocasiones. Sin embargo, el director logró convencerlo para asumir un papel menor dentro de la historia.

Ford interpretó al director de la escuela del personaje Elliot. Estableció una condición clara. No quería que su rostro apareciera en pantalla. Solo aceptó participar con su voz y mostrando sus manos.

Thomas recordó que la escena se grabó en el despacho del director. Detalló que el personaje de Ford giraba la silla. La cámara solo mostraba la parte trasera y sus manos. En paralelo, el extraterrestre aparecía en otra escena bajo efectos del alcohol tras beber cerveza en la casa.

El vínculo entre Elliot y el alienígena provocaba un efecto físico. El niño comenzaba a levitar en la silla. Se elevaba hasta el techo del aula. Luego descendía justo cuando el director se giraba. El personaje de Ford no percibía lo ocurrido.

A pesar de la grabación, la escena fue eliminada durante la edición final. Spielberg tomó esa decisión antes del estreno del filme. La secuencia nunca se incluyó en el montaje oficial.

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