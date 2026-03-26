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Harrison Ford grabó escena secreta en ‘E.T.’ que Steven Spielberg eliminó y casi nadie conocía

El protagonista de ‘E.T.’ detalló la participación oculta de Harrison Ford y explicó cómo se filmó la escena que no llegó al corte final

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una escena con Harrison Ford en 'E.T.' fue grabada pero eliminada. Henry Thomas explicó cómo ocurrió y por qué nunca se vio. (STEFANO RELLANDINI/AFP)







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