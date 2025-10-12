Viva

Nadie la entendió, fue un fracaso en taquilla y hoy es un clásico de culto: la historia desconocida de Blade Runner

Ridley Scott y Harrison Ford se enfrentaron a los productores, el público la rechazó y hoy es una joya de la ciencia ficción

Por La Nación / Argentina / GDA
Fue rechazada por crítica y público, pero con el tiempo Blade Runner se transformó en un ícono del cine.
Fue rechazada por crítica y público, pero con el tiempo Blade Runner se transformó en un ícono del cine. ( Warner Bros./Captura)







