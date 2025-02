¿Haría Mimi Ortiz un Only Fans? Esto respondió la modelo

“Desde que empecé en el medio, me colocaron en catálogos sexuales y hay un porcentaje de la población que creen que yo me gano la vida con temas sexuales”, dijo la modelo Mimi Ortiz ante una pregunta de uno de sus seguidores en redes sociales.

Específicamente, la pregunta fue si ella haría una cuenta en OnlyFans. Ante ello, la modelo fue tajante al responder que “no” y dio una extensa explicación de cómo han ligado su imagen a estos temas.

“Hace tres días recibí un mensaje ofreciéndome 8 millones para un encuentro sexual. Siempre les digo: pídame en el catálogo y me cuentas si te llego yo”, dijo.

Mimi Ortiz es modelo, creadora de contenido y empresaria. (Luis Navarro/Luis Navarro)

OnlyFans es una plataforma en línea donde los creadores de contenido pueden compartir fotos, videos y otros materiales exclusivos con sus seguidores a cambio de una suscripción mensual.

Mimi fue enfática en que ella respeta que cada quien haga “el dinero como mejor se sienta y parezca”, y que en su caso se siente “plena y feliz” haciendo el dinero como lo hace.

“Gracias a Dios he tenido grandes oportunidades laborales, por lo que no me he visto en la necesidad de trabajar en eso”, añadió la empresaria y creadora de contenido.

La modelo también es conocida por participar en el programa de Teletica Mira quién baila, en el que obtuvo el segundo lugar.