¿Había una cucaracha en una radiografía realizada en el Hospital de Nicoya? Esta es la verdad de la publicación viral

Esta es la publicación viral sobre una supuesta radiografía con una cucaracha que, se afirma, fue realizada en el hospital de Nicoya.

Recientemente se hizo viral la publicación de la página Guanacaste a lo meme, en la que se muestra la imagen de una radiografía de unos pulmones con una cucaracha; supuestamente realizada en el hospital de Nicoya. Pero, ¿es real el caso?

De acuerdo con este posteo, el hombre habría sido trasladado al hospital de Puntarenas tras el resultado de la radiografía. En este centro médico, afirma la publicación, se descubrió que el insecto no estaba en su organismo, sino en la máquina ubicada en el hospital nicoyano.

No obstante, esto es falso. Se trata de un bulo que ya ha sido replicado en diferentes versiones al rededor del mundo. Así lo determinó en 2023 el medio de verificación informativa Africa Check.

Esta plataforma determinó que la imagen está alterada y que utiliza como base una radiografía publicada en Radiopaedia.org; específicamente en el artículo Contornos normales del cardiomediastino en radiografía de tórax, de 2010.

Africa Check llegó a este hallazgo mediante una “búsqueda inversa de imágenes”, una técnica de búsqueda en internet, en la cual, el buscador rastrea la fuente de las imágenes.

Además, cabe destacar que solo con ver la fotografía da indicios de ser falsa, pues la cucaracha tiene un tamaño desproporcionado. También, basta con hacer una búsqueda en redes sociales para ver que el mismo posteo ha sido repetido en múltiples páginas internacionales.

En 2019, el medio africano ya había desmentido un caso muy similar. En aquel entonces, circulaba también un montaje con una cucaracha, que utilizaba una famosa radiografía del pecho de Marilyn Monroe, tomada en 1954.

Así que no: ningún guanacasteco se llevó el susto de su vida al ver una cucaracha de dimensiones bíblicas insertada en su aparato respiratorio.