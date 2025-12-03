Gwyneth Paltrow revela su soledad en Navidad y compara a su esposo con el Grinch

La actriz y empresaria estadounidense Gwyneth Paltrow asiste a la gala anual «Women in Entertainment» de The Hollywood Reporter en el Hotel Beverly Hills de Beverly Hills, California, el 3 de diciembre de 2025.

La actriz Gwyneth Paltrow expresó sentirse sola durante las celebraciones navideñas. La intérprete de 53 años contó que su esposo, el productor Brad Falchuk, no disfruta de las festividades y lo comparó con el Grinch, personaje conocido por su desprecio hacia la Navidad.

Durante un episodio reciente de su podcast Goop, Paltrow abordó este tema al responder preguntas enviadas por sus seguidores. En ese espacio, aseguró que su pareja odia las canciones navideñas, las decoraciones, el pavo asado y la cena tradicional.

Según dijo, Falchuk no se entusiasma con ningún elemento propio de la época. Para él, el mejor escenario sería que las celebraciones concluyan lo antes posible.

La artista afirmó que su amor por la Navidad no es compartido dentro de su hogar. A pesar de que sus hijos Apple, de 21 años, y Moses, de 19, sí disfrutan de la festividad, ella siente que no cuenta con el apoyo de su esposo.

Paltrow estuvo casada entre 2003 y 2016 con el músico Chris Martin, vocalista del grupo Coldplay y padre de sus hijos.

En su testimonio, la ganadora del Oscar a Mejor Actriz en 1999 relató que disfruta al máximo de todos los preparativos: le gustan las decoraciones, el disco navideño de Frank Sinatra y mantener un menú tradicional. Dijo que cada año prepara el pavo según una receta de la presentadora Martha Stewart, junto a otros platos típicos como batatas dulces.

Una vez intentaron incorporar pollo frito a la cena, pero ese cambio no fue de su agrado. Para esta Navidad, indicó que retomarán el menú tradicional.

La actriz también confirmó que pasará las fiestas en su residencia en Los Ángeles, tras haber celebrado el fin de año anterior en Italia. Comentó que permanecer en casa tiene un valor muy especial, ya que no desea viajar ni dormir fuera de su hogar en esas fechas.

Paltrow contrajo matrimonio con Brad Falchuk en 2018. Él es productor de reconocidas series como Glee, American Horror Story, Scream Queens, Pose, 911 y Nip/Tuck.

En el ámbito profesional, Paltrow es vista como candidata potencial a una nominación al Óscar en 2026 por su papel en la cinta Marty Supreme, prevista para estrenarse en 2025.

