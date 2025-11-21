Chris Martin busca alejar a Gwyneth Paltrow de su nueva relación con Sophie Turner

Chris Martin decidió tomar distancia de Gwyneth Paltrow, madre de sus dos hijos y exesposa, debido a su cercanía con las mujeres que han formado parte de su vida sentimental. Así lo reveló la revista Globe, luego del fin del compromiso del cantante con la actriz Dakota Johnson.

La estrella británica y la ganadora del Oscar mantuvieron una amistad cercana tras su separación en 2014 y su divorcio oficial en 2016. Según reportes, Paltrow solía aconsejar al vocalista de Coldplay sobre sus relaciones amorosas.

Sin embargo, la situación cambió tras el rompimiento entre Martin y Johnson, quienes estuvieron juntos cerca de ocho años. El diario The U.S. Sun indicó que las diferencias sobre la posibilidad de tener hijos y la diferencia de edad de 13 años habrían sido motivo de conflictos constantes.

Paltrow desarrolló una buena relación con Johnson e incluso, tras la ruptura, manifestó que deseaba mantener contacto con ella. Fuentes citadas por la revista People señalaron que Paltrow veía a Johnson como parte de su familia.

Pese a esa cercanía, el cantante de 48 años habría sentido que su exesposa generaba incomodidad en sus relaciones amorosas. Según Globe, Martin desea establecer límites ahora que comenzó un nuevo romance con la actriz Sophie Turner, de 29 años.

Los medios británicos reportaron que Martin y Turner han tenido varios encuentros en Londres. Us Weekly afirmó que entre ellos existe una fuerte química y que el vínculo se ha fortalecido rápidamente por sus intereses en común, como la música y su origen británico.

Además, Turner también vivió una separación reciente. Su divorcio con el músico Joe Jonas se formalizó en setiembre de 2023, luego de cuatro años de matrimonio y dos hijas en común: Willa, de 5 años, y Delphine, de 3.

Según Globe, Gwyneth Paltrow intentó dar consejos a Martin sobre su relación con Turner e incluso habría sugerido realizar encuentros en pareja. Sin embargo, el cantante expresó su deseo de manejar su vida privada sin intervenciones.

Fuentes cercanas al músico explicaron que él respetó por años el rol de Paltrow como una especie de “coach” en sus citas. No obstante, esa dinámica se volvió sofocante, al punto de interferir en anteriores relaciones, incluida la que mantuvo con Johnson.

De acuerdo con informantes citados por la publicación, Martin considera que su exesposa actúa como si tuviera derecho a saber todos los aspectos de su vida personal. Esa actitud lo llevó a establecer límites claros para evitar que su nueva relación se vea afectada.

El nuevo romance entre Chris Martin y Sophie Turner se conoció a finales de octubre, cuando la periodista Harriet Kean reportó en el Daily Mail que tuvieron varias salidas discretas. La relación continuó con otros encuentros en Londres.

Fuentes citadas aseguraron que comparten gustos similares y una crianza parecida, lo que habría facilitado el vínculo. Se trata de dos figuras públicas que, tras terminar relaciones significativas, exploran una nueva etapa sentimental con mayor privacidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.