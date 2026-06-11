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Gustavo López fue ‘rechazado’ por Thomas Müller durante el Mundial 2026: vea lo que pasó

El singular momento, que generó risas de otra leyenda del fútbol alemán, sucedió en la cobertura que el periodista hace de la Copa del Mundo, en México

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Por Fiorella Montoya
Gustavo López y Thomas Muller
Gustavo López ha tenido varios momentos inolvidables en el fútbol y su encuentro con las estrellas alemanas se convertirá en uno. (archivo)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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