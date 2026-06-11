Gustavo López fue ‘rechazado’ por Thomas Müller durante el Mundial 2026: vea lo que pasó

Gustavo López ha tenido varios momentos inolvidables en el fútbol y su encuentro con las estrellas alemanas se convertirá en uno.

El periodista Gustavo López sumó una nueva y singular anécdota, de esas que colecciona en el cubrimiento de actividades deportivas. En esta ocasión, todo sucedió en Ciudad de México, donde el comunicador se topó con Thomas Müller, exjugador de la Selección de Alemania, con quien compartió unas palabras e incluso experimentó un rechazo.

El video lo publicó la página La Esquina 506, donde se ve al delantero compartiendo con otras personas y saludando. En ese momento Gustavo le dice: “Yo también, yo también”.

Müller le dijo: “¿Foto? ¿Qué quieres preguntar?”, y cuando vio que el periodista de Teletica colocó su celular en formato entrevista, de inmediato el jugador le dijo: “No, no; entrevista no”, mientras se retiraba lentamente y se escuchaban las carcajadas de otra gran personalidad que lo acompañaba: el reconocido director técnico Jürgen Klopp.

Gustavo iba acompañado de Josué Quesada, con quien ha estado transmitiendo diversos pases en vivo en Teletica; sin embargo, el video no mostró si los periodistas lograron al menos una fotografía con dos históricos del fútbol europeo.