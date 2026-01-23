Gustavo López celebró un año más con incómodo percance: ‘Me tenía que pasar un chasco’

Así quedó el pantalón de Gustavo López luego echarse el café encima tras el beso de su amigo.

Gustavo López, periodista deportivo de Teletica, está celebrando su cumpleaños y, como no podía faltar, un “chasco” más se sumó a su extenso prontuario.

“¡Me tenía que pasar un chasco! Andar con estos maes nunca deja nada bueno. Los amigos son un tesoro”, escribió en sus redes sociales, donde publicó un emotivo video con figuras como Josué Quesada, Andrés González y el narrador David Madriz.

El video revela el incómodo momento. En el audiovisual se ve como López está con sus amigos en un restaurante y, al levantarse un poco para que uno de sus amigos le diera un beso en la mejilla, sucedió el incidente. Al regresar a su asiento botó la taza de café que estaba tomando, por lo que todo su pantalón quedó mojado y con el olor a la bebida. Además, el comunicador se quemó.

“Mae, qué hijue...”, dijo en medio de las carcajadas de sus compañeros.