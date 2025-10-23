Guns N’ Roses explica enojo de Axl Rose en Argentina y defiende al baterista

Durante un concierto en Argentina, Axl Rose abandonó el escenario. Guns N’ Roses aclaró que la causa fue una falla técnica.

Un incidente protagonizado por Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses, durante un concierto en Argentina, generó controversia entre los asistentes y seguidores del grupo.

El artista lanzó su micrófono al suelo, pateó la batería y salió del escenario en medio de la interpretación de Welcome to the Jungle.

Los hechos ocurrieron en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, casa del club de fútbol Huracán, el pasado sábado 18 de octubre. La escena quedó registrada en varios videos que circularon rápidamente por redes sociales y plataformas digitales.

Ante las especulaciones de un posible conflicto con el baterista Isaac Carpenter, la banda decidió aclarar lo sucedido. A través de un comunicado publicado en sus canales oficiales, los representantes del grupo explicaron que el enojo de Rose tuvo origen en problemas técnicos.

Durante el inicio del concierto, los audífonos internos del cantante solo transmitían el sonido del bajo, sin el resto de los instrumentos. Esta situación alteró la dinámica del espectáculo y provocó la reacción del músico. Según el mensaje oficial, el fallo fue corregido en la tercera canción del repertorio y el show continuó con normalidad.

La agrupación también defendió la actuación del baterista. El texto asegura que el incidente no tuvo relación con su desempeño, al que calificaron como de “altísimo nivel”.

Comunicado de Guns N' Roses (Cortesía /Cortesía)

La serie de conciertos forma parte de la gira Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things.

Guns N’ Roses, activo desde 1985, cuenta con seis álbumes de estudio. El más reciente, Chinese Democracy, fue lanzado en 2008.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.