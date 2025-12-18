Viva

Grupo Firme llenó de expectativa a Costa Rica y por fin se sabe qué pasará con su concierto

En las últimas semanas corrieron rumores sobre un espectáculo de la banda mexicana en suelo tico

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Fiorella Montoya
Los hermanos Caz son los líderes de Grupo Firme, banda que en el 2023 visitó Costa Rica en concierto. (MAYELA LOPEZ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Grupo FirmeGrupo Firme en Costa RicaConcierto internacional
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.