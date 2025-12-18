Grupo Firme llenó de expectativa a Costa Rica y por fin se sabe qué pasará con su concierto

Los hermanos Caz son los líderes de Grupo Firme, banda que en el 2023 visitó Costa Rica en concierto.

La banda mexicana Grupo Firme sembró incertidumbre en Costa Rica, luego de que circularan varios rumores sobre un posible regreso a suelo tico, para dar un concierto a inicios de 2026.

Las expectativas se hicieron grandes, especialmente cuando, sin que ninguna productora hubiera oficializado el espectáculo, trascendió que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizó oficialmente la preventa de las entradas para un espectáculo del grupo azteca.

Ahora, por fin, se conoce de manera oficial lo que se traía entre manos la banda. Recientemente, se anunció que Grupo Firme dará su segundo concierto en Costa Rica el 28 de marzo del 2026, en el Estadio Nacional.

El evento estará a cargo de las productoras internacionales AME Concerts y Music VIP Entertainment, junto a la empresa tica H Barboza Producciones. Las entradas ya están disponibles en preventa, mediante el sitio web www.kuikpei.com.

Esta primera fase de venta de tiquetes es exclusiva para clientes de Davivienda y se extenderá hasta el 21 de diciembre a las 10 a. m. Posteriormente, se habilitarán los boletos para el público general.

Estas son las localidades y precios para el concierto de Grupo Firme en Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

A continuación, las localidades disponibles y sus precios.

Localidades individuales en silla numerada (para los sectores este, oeste y sur ):

⁠Balcón $180 (cerca de ¢90.000) por

Platea $150 (cerca de ¢75.000) por persona

⁠Sombra $75 (cerca de ¢37.500) por persona

⁠Sur $50 (cerca de ¢25.000) por persona

Localidades individuales de pie:

⁠Gramilla Premium $125 (cerca de ¢62.500)

Gramilla Firme $70 (cerca de ¢35.000)

Mesas de 10 personas:

⁠Experiencia Firme, $500 (cerca de ¢250.000) por persona

Firme Platinum $375 (cerca de ¢137.500) por persona

Firme Gold $250 (cerca de ¢125.000) por persona

Localidad especial en los palcos del sector oeste:

Palcos privados. Cuestan $600 (cerca de ¢300.000) por persona y tienen un ingreso diferenciado, alimentos y bebidas de cortesía y el acceso a gramilla.