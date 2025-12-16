¿Grupo firme regresa a Costa Rica? Esto es lo que se sabe

El regional mexicano continúa ganando terreno entre los costarricenses. Dos años después de su exitosa presentación en el país, ya circulan rumores de que una de las bandas más reconocidas del género, Grupo Firme, podría regresar a Costa Rica el próximo año.

¿Qué se sabe al respecto?

Aunque todavía ninguna productora ha oficializado el espectáculo, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizó oficialmente la preventa de las entradas para un concierto del Grupo Firme, el cual aparece programado para el 28 de marzo de 2026, a las 6 p. m., en el Estadio Nacional.

Incluso, el MEIC anunció que la preventa de entradas se llevará a cabo a través del sitio www.kuikpei.com.

Esta sería la segunda visita de Grupo Firme al país. La primera tuvo lugar en julio de 2023, como parte de su gira Hay que conectarla Tour, con un espectáculo que también se realizó en el Estadio Nacional.

La agrupación mexicana Grupo Firme se presentó en el Estadio Nacional hace dos años.