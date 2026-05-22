¿Grogu es hijo de Yoda? Conozca la historia del personaje de ‘Star Wars: The Mandalorian & Grogu’

Grogu comparte especie con Yoda, pero tiene un origen distinto y una historia propia dentro de la saga.

El estreno de Star Wars: The Mandalorian & Grogu este jueves 21 en los cines reactivó una pregunta que acompaña a la franquicia desde 2019: ¿Grogu, conocido por muchos fanáticos como Baby Yoda, tiene alguna relación familiar con el legendario Maestro Yoda?

La respuesta es no. Grogu y Yoda no son padre e hijo. Tampoco son la misma persona. Ambos pertenecen a una especie aún rodeada de misterio dentro del universo de Star Wars. También comparte esa especie la maestra Jedi Yaddle. Los tres presentan rasgos similares como piel verde, orejas caídas, ojos grandes y una fuerte conexión con la Fuerza.

La especie tiene una característica particular. Su envejecimiento ocurre de forma muy lenta. Grogu nació alrededor de 41 años antes de la Batalla de Yavin. Eso significa que ya superaba los 50 años cuando Din Djarin lo encontró. A pesar de esa edad, mantenía el comportamiento y apariencia de un niño pequeño.

En contraste, Yoda alcanzó los 900 años y murió como uno de los Jedi con mayor experiencia de la galaxia. Ambos personajes vivieron en períodos distintos y nunca coincidieron de forma canónica.

¿De dónde salió Grogu?

Grogu creció dentro del Templo Jedi de Coruscant como aprendiz de la Orden Jedi. El personaje sobrevivió a la Gran Purga Jedi. Ese episodio marcó el exterminio de casi todos los caballeros Jedi a manos del Imperio.

La Jedi Ahsoka Tano explicó que varios maestros participaron en su formación durante los primeros años. Sin embargo, al finalizar las Guerras Clónicas y asumir el Imperio el control, alguien lo sacó del templo. Desde ese momento, los recuerdos de Grogu desaparecieron.

Más adelante, Din Djarin encontró al personaje en un planeta remoto. Grogu permanecía cautivo bajo el control de cazadores de recompensas.

El Mandaloriano recibió una misión para entregarlo a un grupo remanente del Imperio. Sin embargo, tomó una decisión distinta y decidió protegerlo. La serie construyó entre ambos una relación similar a la de un padre y un hijo.

Durante buena parte de la historia, el personaje recibió el nombre de “la Crianza” o “el Niño”. Su nombre real apareció hasta el episodio Capítulo 13. En ese momento, Ahsoka Tano reveló por primera vez que se llamaba Grogu.

Al cierre de la tercera temporada, Din Djarin realizó una adopción formal. Desde entonces, el personaje pasó a llamarse Din Grogu y adoptó el apellido de su nueva familia.

El entrenamiento con Luke Skywalker

Grogu también permaneció un tiempo bajo el cuidado de Luke Skywalker para iniciar su formación como Jedi.

El proceso enfrentó un obstáculo importante. Luke le presentó una decisión difícil. Podía continuar el entrenamiento Jedi o conservar la posibilidad de reencontrarse con Din Djarin.

¿Qué se sabe de Star Wars: The Mandalorian & Grogu?

La película tiene dirección de Jon Favreau y un guion escrito junto con Dave Filoni. La producción funciona como una conexión entre distintas etapas de la franquicia y continúa los hechos de la tercera temporada de la serie.

Además, representa el primer filme de Star Wars desde Star Wars: El ascenso de Skywalker estrenado en 2019.

Pedro Pascal vuelve como Din Djarin. Una de las novedades del reparto es Sigourney Weaver, aunque su personaje aún no se reveló.

El elenco también incluye a Jeremy Allen White como la voz de Rotta el Hutt y a Amy Sedaris en el papel de Peli Moto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.