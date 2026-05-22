Viva

¿Grogu es hijo de Yoda? Conozca la historia del personaje de ‘Star Wars: The Mandalorian & Grogu’

El estreno de la nueva película reactivó una de las dudas más frecuentes entre los seguidores de Star Wars

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Grogu comparte especie con Yoda, pero tiene un origen distinto y una historia propia dentro de la saga.
Grogu comparte especie con Yoda, pero tiene un origen distinto y una historia propia dentro de la saga. (Disney/Disney)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaGroguStar WarsYoda
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.