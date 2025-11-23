Greivin Morgan sufre la muerte de su madre: ‘Algún día te veré de nuevo’

El modelo y creador de contenido Greivin Morgan compartió este domingo una noticia que lo llena de dolor: su madre, doña Ligia Araya, falleció a los 76 años.
Morgan se despidió de la mujer más importante de su vida mediante un emotivo video en el que honró el legado de alegría y celebración que caracterizó a su madre.
“Así te recordaré madre como la alegría pura de la vida, no sé qué escribir pero doy gracias a Dios por saber y entender que estás viendo la cara de Jesús en este momento y que algún día te veré de nuevo para estar juntos por la eternidad”, escribió Morgan en la publicación.
El creador de contenido agregó: “Te amo y siga bailando allá con la Sonora (Santanera) y con Celia (Cruz). Hoy hay fiesta en el cielo”.
En la sección de comentarios, numerosos familiares, amigos y figuras públicas manifestaron sus condolencias a Morgan. “Mi negrito bello, como lo siento, les mando un fuerte abrazo”, expresó la presentadora de televisión Nancy Dobles.
“Lo siento muchísimo”, añadió la personalidad de televisión Viviana Calderón.
Por su parte, la esposa de Greivin, Sheiris Montero, externó su tristeza al despedir a “Tita Ligia”, como le decía cariñosamente.
“Estarás en nuestro corazón y nos encargaremos de que Sahel siempre te tenga presente. Gracias por tu ejemplo de amor, fortaleza, entrega y valentía”, escribió Montero en su publicación, acompañada de fotografías de su embarazo junto a Ligia.
Asimismo, rememoró el instante en que le anunció que sería abuela, mediante un ramo de flores y una carta.
“Gracias a Dios tenemos la certeza de saber que estás bien y disfrutando ahora de la vida eterna junto a nuestro Señor Jesús. ¡Te amaremos por siempre!”, concluyó.
Al mensaje de Montero se sumaron otros amigos y seguidores, quienes también expresaron sus condolencias.