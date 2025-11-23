Greivin Morgan sufre la muerte de su madre: ‘Algún día te veré de nuevo’

La madre de Greivin Morgan, Ligia Araya, falleció este domingo 23 de noviembre a los 76 años.

El modelo y creador de contenido Greivin Morgan compartió este domingo una noticia que lo llena de dolor: su madre, doña Ligia Araya, falleció a los 76 años.​

Morgan se despidió de la mujer más importante de su vida mediante un emotivo video en el que honró el legado de alegría y celebración que caracterizó a su madre.​

“Así te recordaré madre como la alegría pura de la vida, no sé qué escribir pero doy gracias a Dios por saber y entender que estás viendo la cara de Jesús en este momento y que algún día te veré de nuevo para estar juntos por la eternidad”, escribió Morgan en la publicación.

​El creador de contenido agregó: “Te amo y siga bailando allá con la Sonora (Santanera) y con Celia (Cruz). Hoy hay fiesta en el cielo”.​

En la sección de comentarios, numerosos familiares, amigos y figuras públicas manifestaron sus condolencias a Morgan.​ “Mi negrito bello, como lo siento, les mando un fuerte abrazo”, expresó la presentadora de televisión Nancy Dobles.

“Lo siento muchísimo”, añadió la personalidad de televisión Viviana Calderón.​

Por su parte, la esposa de Greivin, Sheiris Montero, externó su tristeza al despedir a “Tita Ligia”, como le decía cariñosamente.​

“Estarás en nuestro corazón y nos encargaremos de que Sahel siempre te tenga presente. Gracias por tu ejemplo de amor, fortaleza, entrega y valentía”, escribió Montero en su publicación, acompañada de fotografías de su embarazo junto a Ligia.​

Asimismo, rememoró el instante en que le anunció que sería abuela, mediante un ramo de flores y una carta.

​“Gracias a Dios tenemos la certeza de saber que estás bien y disfrutando ahora de la vida eterna junto a nuestro Señor Jesús. ¡Te amaremos por siempre!”, concluyó.​

Al mensaje de Montero se sumaron otros amigos y seguidores, quienes también expresaron sus condolencias.