Greivin Morgan no la pasó tan bien en este programa de Teletica: ‘Era un infierno’

Greivin Morgan recordó su mala experiencia en 'Bailando por un Sueño 3', en Teletica.

Durante el programa De boca en boca de este viernes 26 de setiembre, Greivin Morgan reveló un detalle que llamó la atención en su paso por los formatos de baile producidos por Teletica.

Además, el creador de contenido aconsejó a los nuevos participantes de Mira quién baila. Morgan tiene experiencia, pues concursó en dos programas de este tipo.

LEA MÁS: Greivin Morgan fue el sexto eliminado de Bailando por un Sueño 3

“Ensayen ocho horas diarias si quieren bailar bien. Pero disfrútenlo demasiado. Es una etapa maravillosa, de mucha exposición. Aprovechen cada momento”, expresó el modelo.

Morgan destacó que la clave está en la química con la pareja de baile. “Llévense muy bien con su pareja porque eso es primordial. Es casi como un matrimonio y a la hora de bailar y exponer las coreografías uno tiene que estar muy bien con su pareja”, comentó.

Greivin Morgan bailando junto a Lucía Jímenez en 'Dancing with the Stars' 2019 (Alonso Tenorio)

Sorprendió al mencionar que en el 2010, cuando participó en Bailando por un sueño 3, no logró esa conexión con su bailarina. “Llevarse bien con la pareja es básico. Yo participé en Bailando por un sueño y no me llevaba bien con mi compañera. Era un infierno llegar cada domingo. Bailar se volvía muy complicado. Pero con Lucía es diferente”, afirmó.

En aquella ocasión, Morgan bailó con la soñadora Guiselle Durán. En su segunda experiencia en televisión concursó en Dancing with the Stars junto a Lucía Jiménez, actual pareja de baile de Ítalo Marenco en Mira quién baila.