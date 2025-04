Greivin Morgan ocultó por años el nombre que soñó para su hija; estas son las razones

Sheiris Montero y Greivin Morgan revelaron cómo llegaron a la conclusión del nombre de su hija. Fue el padre de la niña quien lo escogió años antes de saber que algún día tendría una hija; así lo dieron a conocer en su podcast Qué se siente.

“Un día soñé con una niña. No recuerdo bien el sueño, pero estaba con una niña vestida de azul o blanco. Ella se acercó, me dijo algo y salió corriendo. Me desperté y lo primero que dije fue ‘Sahel, qué nombre más hermoso’. Me encantó. En ese momento no conocía a Sheiris. Luego busqué en Google el significado y vi que era ‘enviada de Dios’. Desde entonces supe que ese sería el nombre de mi hija”.

Pasó el tiempo hasta que Greivin conoció a Sheiris. Se casaron y, cuando llegó el momento de hablar del tema, él le contó su experiencia.

“Le dije: ‘Ya tengo el nombre de mi hija y eso es irrevocable. Si no le gusta, vea qué hace, busque un psicólogo, tome una pastilla, no sé, pero yo soñé ese nombre y así se lo voy a poner’”, recordó Morgan.

Sheiris Montero y Greivin Morgan compartieron la historia del nombre de su hija, el cual él soñó años antes de casarse y convertirse en padre. (redes/Instagram)

Sheiris le preguntó por años cuál era el nombre, pero él se negó a revelarlo. No quería que sus familiares lo conocieran hasta que ella estuviera embarazada.

“El día de la revelación de género, cuando salieron los humos rosados, no podía creerlo”, dijo Morgan. En ese momento, él le gritó el nombre, pero con tanto ruido pensó que había gritado ‘Saúl’. En ese momento, le dijo: ‘Hay que procesarlo’”, contó Montero.

Más tarde, Greivin le aclaró el nombre y una de las mejores amigas de Sheiris lo escuchó. Le encantó y la ayudó a aceptarlo.

“Siempre supe que quería un nombre distinto, con personalidad y corto. Cuando Greivin me explicó el significado, noté que en su origen no tenía la ‘h’ en el medio, pero me gustó agregarla. Me imaginé a mi hija presentándose en el kínder: ‘Sahel Morgan’. Luego de procesarlo, me encantó el nombre. Lo amo”, dijo Montero.

Greivin recordó que, tiempo después de su sueño, conoció a una persona con ese nombre. Le pareció curioso. Ambos aseguraron que, al final, a quienes les debía gustar el nombre era a ellos.