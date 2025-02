¿Sobreprotectores? Sheiris Montero y Greivin Morgan criarán así a su hija

Sheiris Montero, actriz y creadora de contenido, realizó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. Uno de sus seguidores le consultó si ella y su esposo, el modelo Greivin Morgan , serían padres relajados o sobreprotectores. La pareja, que espera su primera hija, respondió con sinceridad.

“Quisiera decir que relajados, pero sería una completa hipocresía de mi parte. Yo siento que voy a ser sobreprotectora, claro. Me han llegado videos sobre lo que se siente cuando alguien más alza a tu bebé, y uno se queda así como... Pero bueno, también hay que fluir un poco. Le estoy pidiendo a Dios amor, sabiduría y paz”, comentó Montero.

Morgan también compartió su punto de vista. “Cuando yo estoy poniendo música en una actividad, nadie toca mi parlante. Imagínese a mi hija. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios porque he estado en lugares donde los papás son así, y realmente ellos caen mal y el chiquito también. Entonces, uno como que malquiere al chamaco. Hay que tener sabiduría para no caer en eso”, afirmó. Luego agregó: “Pero si al final caigo mal, no me importa”.

Montero cerró la conversación con la reflexión: “Vamos a ver cómo nos va”.

Greivin y Sheinis contrajeron matrimonio en marzo del 2023. Desde entonces, habían intentado agrandar su familia, pero la buena noticia no llegaba. Ambos se preguntaron si sería necesario recurrir a otros métodos para convertirse en padres.

Finalmente, en agosto del 2024, la pareja recibió la noticia que tanto esperaba. Actualmente, Sheiris Montero tiene seis meses de gestación y cuenta los días para conocer a su bebé.