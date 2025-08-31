Viva

Grand Gala Parade 2025: así se vivió el tradicional desfile en Limón

El festejo llenó de música, baile y tradición las principales calles de la provincia caribeña

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Limón se vistió de fiesta con el Grand Gala Parade







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Grand Gala ParadeDía de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.