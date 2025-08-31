Grand Gala Parade 2025: así se vivió el tradicional desfile en Limón

El ambiente de celebración por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense estuvo cargado de energía: los ritmos contagiosos del calipso y el reggae marcaron el paso de bailarines, mientras una explosión de colores iluminaba cada traje tradicional de la cultura afro.
Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.