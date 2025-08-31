Grand Gala Parade 2025: así se vivió el tradicional desfile en Limón

Limón se vistió de fiesta con el Grand Gala Parade

Este domingo 31 de agosto, en el Grand Gala Parade de Limón, las calles se transformaron en un vibrante escenario de identidad y tradición.

El ambiente de celebración por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense estuvo cargado de energía: los ritmos contagiosos del calipso y el reggae marcaron el paso de bailarines, mientras una explosión de colores iluminaba cada traje tradicional de la cultura afro.

Rojos intensos, amarillos encendidos, verdes y azules se entrelazaron en telas, tocados y adornos que ondeaban al compás de la música, envolviendo a todos en una atmósfera festiva y profundamente cultural.

Vea, en imágenes, cómo se vivió este tradicional desfile.

LEA MÁS: Comida afrocaribeña costarricense: Relatos y recetas de rondón, Peanut Punch y Johnny Cake

Las calles de Limón se llenaron de color y ritmo con el Grand Gala Parade 2025. (Fernando Martínez para LN)

Trajes tradicionales reflejaron la riqueza cultural de Limón durante el Grand Gala Parade de este domingo 31 de agosto. (Fernando Martínez para LN)

Los tocados y adornos brillaron al ritmo de la música caribeña durante el Grand Gala Parade para celebrar el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. (Fernando Martínez para LN)

Una explosión de colores iluminó cada rincón del desfile que recorrió las principales calles de Limón. El público se reunió para disfrutar del Grand Gala Parade 2025. (Fernando Martínez para LN)

La identidad afrocostarricense se mostró con orgullo en cada movimiento de las personas que participaron en el Grand Gala Parade. La elegancia masculina fue un punto alto en el trayecto. (Fernando Martínez para LN)

Más de 60 agrupaciones participaron en la edición 2025 del Grand Gala Parade, este 31 de agosto, en Limón. (Fernando Martínez para LN)

Niños y adultos se sumaron a la celebración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. (Fernando Martínez para LN)

Limón celebró su patrimonio con música, baile y alegría. Vecinos y foráneos no dudaron en sumarse a la gran fiesta. (Fernando Martínez para LN)

Las agrupaciones que participan en el Grand Gala Parade se preparan durante meses para recorrer las calles de Limón con orgullo y respeto. (Fernando Martínez para LN)

El Grand Gala Parade mostró la riqueza y diversidad de la tradición local. (Fernando Martínez para LN)

Los trajes tradicionales de la cultura afro son ejemplo de identidad, cultura y orgullo, como lo muestra esta mujer durante el Grand Gala Parade. (Fernando Martínez para LN)

Bien dicen que lo mejor de Limón es su gente y así quedó comprobado con la alegría que se vivió durante el Grand Gala Parade. (Fernando Martínez para LN)