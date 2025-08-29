Día de la Persona Negra: una celebración con música, historia y el Grand Gala Parade

Cada agosto, un Caribe costarricense de tambores y memoria se vuelca en las calles para celebrar la dignidad, resistencia y riqueza de la cultura afrodescendiente, justo cuando el país exalta el Día de la Persona Negra y el Mes Histórico de la Afrodescendencia.

Este 2025, con el icónico Grand Gala Parade como telón de fondo, las actividades que engalanan a Limón resumen a la perfección la energía de una comunidad que, tras décadas de silencios y desafíos, alza la voz para reivindicar su aporte a la identidad nacional.

Costa Rica es pluricultural y multiétnica. Nuestras raíces, cultura, historia, identidad y sociedad se mezclan en un crisol de riqueza que nos hace lo que somos. La música, herencia de muchos sonidos, es una de las expresiones que más nos identifican y que nos llena de orgullo.

Es en la música donde, precisamente, Kumary Sawyers honra su legado, el nuestro, el mismo que se celebra en el marco de este festejo costarricense y que va más allá de Limón. Todos los ticos, a lo largo y ancho de esta tierra, debemos gozar esa riqueza.

Por ejemplo, los sonidos de la música góspel es una de las máximas expresiones culturales que Kumary, vocalista del grupo Un Rojo, reconoce como parte fundamental del aporte de la negritud a nuestra idiosincrasia.

LEA MÁS: Comida afrocaribeña costarricense: Relatos y recetas de rondón, Peanut Punch y Johnny Cake

“La música siempre nos ha involucrado en la fe, en la comunidad. No solo era algo religioso, sino también de grupos de jóvenes que buscamos hacer comunidad, aunque fuera en un lugar que no tuviera una mayoría afrodescendiente”, explicó la cantante.

El arte es solo una de las aristas que explotamos del legado afro. La gastronomía, las tradiciones cotidianas, el sentido de unión, el respeto y el amor, suman también a quienes somos.

“Sumamos también los valores de resiliencia, solidaridad comunitaria y los aportes en infraestructura y economía, como el ferrocarril; todos son motivo de orgullo. Tenemos en todas partes del país un poquito de la afrodescendencia, no se limita solo a Limón”, afirmó esta hija de la provincia.

Como es tradicional desde hace 27 años, Limón disfrutará de su Grand Gala Parade este domingo 31 de agosto. (Archivo)

Orgullo, retos y reconocimiento: los afrocostarricenses

Agosto, Mes Histórico de la Afrodescendencia, y la fecha del 31, como Día de la Persona Negra, nos invitan a visibilizar el legado, valorando la riqueza que aporta el mestizaje costarricense.

Sin embargo, el camino a la igualdad sigue enfrentando retos: “Hace falta más comunidad, más espacios para crecer, más seguridad y educación para todos. La celebración de este mes es un acto de validación, memoria y esperanza”, dijo la cantante.

Ese trabajo es el que, precisamente, varias comunidades de Limón se han encargado de hacer en los últimos años. Siquirres, Puerto Viejo y más se volcaron a decirle a Costa Rica que sí, que su piel es de un color hermoso, que adoran sus raíces, pero que necesitan que las miradas de las autoridades y del resto del país se vuelvan hacia ellos para darles mayores oportunidades económicas, educativas, culturales y sociales.

En Limón, la profesora Hortensia Smith disfrutó los sabores de la comida caribeña durante las celebraciones del Mes Histórico de la Afrodescendencia. (Cortesía Rodolfo Martín/La Nación)

En esa búsqueda es que, desde 1999, la Asociación Comité Cívico Cultural Étnico Negro de Limón se manifiesta, no solo en agosto, sino durante el resto del año, con trabajos para elevar el orgullo negro.

La gran celebración es, precisamente, el Grand Gala Parade, el mismo que está previsto para este domingo 31 de agosto como la culminación de un mes de actividades culturales, foros educativos, ferias gastronómicas y música que llevaron a Limón a festejar.

Este fin de semana, desde el viernes 29 y hasta el domingo 31, las actividades programadas en Limón invitan a todos los ticos a ir allá para disfrutarlas y también gozar de lo mejor que tiene la provincia: su gente.

LEA MÁS: ¡Qué sabor en Limón! La fiesta y el orgullo se vistieron de gala en el Grand Parade

A continuación, les presentamos algunas de las actividades que encantarán la provincia como parte del Festival de la cultura negra Back to Our Roots 2025, en su edición número 27:

Viernes 29 de agosto:

-Sikiparade, en Siquirres, a partir de las 10 a. m.

-Cierre del Mes de las bibliotecas y Mes Histórico de la Afrodescendencia con un conversatorio, exhibición y degustación de Soups en la biblioteca pública Mayor Lynch, en Limón, de 10 a. m. a 12:20 p. m.

-En el balneario Los Baños habrá un baile temático con música de los años 70, 80 y 90, desde las 7:30 p. m.

El Grand Gala Parade de Limón se luce siempre con representaciones de baile, así como con los trajes a la usanza afro. (Alonso Tenorio/Archivo)

Sábado 30 de agosto:

-En playa Los Baños hay concierto con el grupo Marfil, a partir de las 4 p. m.

Domingo 31 de agosto:

-A las 7 a. m. será el desayuno tradicional en el UNIA.

-El Grand Gala Parade, desfile a la usanza caribeña, tendrá su salida del parquecito Asís Esna a las 11:30 a. m.

-Por la noche será el concierto del Día de la Persona Negra y la cultura afrocostarricense- a cargo de Esmo 2 Calypso Caribbean Brezze, a las 7 p. m. en playa Los Baños.

La cultura negra costarricense palpita en cada verso, cada tambor y cada esfuerzo de quienes buscan una nación más plural y equitativa. Somos historia, cultura, color, amor, sabor, respeto, educación y todo lo que los afrodescendientes nos han heredado. ¡Celebrémoslo y agradezcámoslo con orgullo!